Домаћинским пословањем до смањења трошкова за 12 милиона КМ

Аутор:Лана Остојић
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УКЦ Републике Српске биљежи раст обима здравствених услуга за 12 одсто, смањење дугова према добављачима за 12 милиона КМ и улагања у кадар и организацију рада.
Отворена је друга смјена кол центра, повећан број термина у амбулантама, и отворено 130 нових радних мјеста за средњи медицински кадар.
У сарадњи са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите омогућено је и приоритетно заказивање прегледа за борце. Посебан искорак, поручује Никола Шобот, представља и судски епилог вишегодишњег спора око изградње гараже, чиме су деблокирана средства и створени услови да се овај пројекат коначно приведе крају.
"Кроз ову пресуду смо одблокирали тих 7 милиона, а вјештачење на суду је показало да су шипови урађени и то је оно што морамо да признамо извођачу. Тај трошак са 27 милиона смо свели на неких 15 односно 8", рекао је Никола Шобот, в.д. директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
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Почетком године отворена је и Клиника за онкологију, хематологију и палијативну његу, док је Влада Републике Српске ове године издвојила и додатних 14 милиона за лијечење обољелих од ријетких болести. Влада Српске, како наводи премијер, пребацила је седам милиона марака за измирење дугова у вези са гаражом и дала сагласност УКЦ-у за будућа кредитна задужења, како би се пројекат привео крају.
"Та сага, могу слободно рећи – привела крају. И с овог мјеста вам могу рећи и обећати да ће до септембра бити готово преко првих 1000 паркинг мјеста. Да све оно што је рађено – рађено је у складу са законом, на суду, заједно са вјештацима грађевинске струке", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
У плану је и нови пројекат у оквиру комплекса УКЦ-а. Влада Републике Српске подржаће идејно ријешење да се у склопу УКЦ-а изгради и вртић са паркингом и зеленом површином. Намјера је да приоритет при упису имају дјеца запослених у УКЦ-у, али да капацитети буду довољни и за породице које живе у овом дијелу Бањалуке.
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