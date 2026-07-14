Цијена нафте дивља након иранске одмазде у Мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте поново значајно расту након треће узастопне ноћи америчких ваздушних удара на Иран и одмазди које Техеран изводи у Ормуском мореузу и земљама региона у којима се налазе војне базе САД.
Скај њуз наводи да је синоћна објава америчког предсједника Доналда Трампа да жели да САД буду „чувари“ пловног пута кроз Ормуски мореуз и да свим бродовима наплаћују таксу од 20 одсто за заштиту те поморске руте од иранских напада допринијела расту цијене сирове нафте.
Ирански напади на танкере током протекле ноћи у мореузу додатно су утицали на то, пошто је кључна рута за испоруку нафте и гаса бродовима поново ван употребе, барем краткорочно гледано.
Петина свјетских испорука ових енергената пролази Ормуским мореузом, укључујући ирански извоз нафте и гаса, за који је Трамп казао да ће га поново блокирати забраном уласка и изласка танкера из лука на југу Ирана.
Ова блокада ступа на снагу вечерас у 22.00 часа по времену у Србији.
Барел сирове нафте типа Брент, чија је цијена референтна за цијели свијет, за будуће испоруке (фјучерси) продаје се од јутрос за нешто мање од 85 долара.
То је око 13 долара више од цијене прије почетка рата САД и Израела против Ирана, али је и даље знатно испод врхунца током овог сукоба, када је пробијена граница од 120 долара.
Министарство одбране Уједињених Арапских Емирата (УАЕ) саопштило је да је један члан посаде погинуо, а неколико њих повријеђено након што су два танкера погођена иранским ракетама у Ормуском мореузу.
Наводи се да је погинули члан посаде био Индијац, док је рањено осам других – шест Индијаца и два Украјинца, од којих четворо има тешке повреде.
Министарство је саопштило да су се ваздушни удари догодили у јужном дијелу тог пловног пута, у територијалним водама Омана, те осудило „дрски напад“ и „јасно кршење међународног права“.
– Држава (УАЕ) задржава пуно право да одговори на ову ескалацију и да предузме све неопходне мјере како би заштитила своју територију, народ и становнике, чиме би осигурала очување свог суверенитета, безбједности и стабилности, те заштитила своје интересе и националне капацитете. Министарство истиче да је у стању високе приправности и потпуно спремно да се суочи са свим пријетњама и предузме све неопходне мјере како би се чврсто супротставило свему што има за циљ подривање безбједности и стабилности државе – наводи се у саопштењу Министарства одбране УАЕ.
Ово саопштење услиједило је убрзо након што је америчка војска започела трећу узастопну ноћ ваздушних удара на Иран.
Централна команда америчке војске, задужена за Блиски исток, саопштила је да су напади покренути по наредби Трампа и да ће трупе САД „наставити да намећу високу цијену иранским снагама и умањују њихову способност да нападају невине цивиле и комерцијалне бродове у Ормуском мореузу“.
Америчка војска је касније објавила да је „успјешно погодила“ циљеве у Бушеру, Ча Бахару, Џаску, Конараку, Абу Муси и Бандар Абасу.
(Курир)
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