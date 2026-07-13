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Инспекторат: Наставак надзора формирања цијена горива у Републици Српској

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 11:15

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Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Поводом најава о могућем расту цијена течних нафтних горива, усљед раста цијене нафте на свјетским берзама, републичка тржишна инспекција ће и у наредном периоду наставити са континуираним надзором формирања цијена горива у Републици Српској, саопштио је Инспекторат Српске.

Трговци који обављају дјелатност трговине нафтним дериватима дужни су да се приликом формирања цијена придржавају марже прописане Одлуком о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата, а коју је Влада Републике Српске донијела у циљу очувања животног стандарда становништва.

- У односу на мјесец март када су на тржишту забиљежене значајне неправилности при формирању цијена, због чега су трговци санкционисани од стране инспекцијских органа, у претходном периоду стање на тржишту је видно стабилизовано - наводи се у саопштењу.

Усљед тренутних околности на глобалном нивоу, могући су поремећаји који ће утицати и на тржиште Републике Српске, нагласили су из Инспектората.

- С тим у вези, формирање цијена и даље остаје у фокусу дјеловања инспекције, а у циљу заштите економских интереса грађана и сузбијања нереалног формирања цијена. Инспекција ће пратити стање на терену и прилагођавати свој рад како то ситуација буде захтијевала - закључили су.

(РТРС)

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Тагови :

Инспекторат Републике Српске

Цијене горива

Република Српска

инспекцијска контрола

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