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Влада Српске уплатила доприносе радницима више фирми

Аутор:

Стеван Лулић
14.07.2026 15:05

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Новац
Фото: ЦБ БиХ

Влада Републике Српске уплатила је новац за доприносе за раднике више фирми којима та средства нису измирена. Укупна средства за ове намјене износе 92.880 КМ.

"Наведеном одлуком, средства се распоређују за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 16 радника КП 'Сињаково' а.д. Језеро у износу од 27.307 КМ, као и за дјелимичну уплату доприноса за 167 радника ГП 'Кнеград' а.д. у стечају из Кнежева у износу од 19.784 КМ", саопштено је из Владе Српске.

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Додаје се да је преосталих 45.788 КМ обезбијеђено за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за шест радника из пет предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске у периоду од 1. јануара до 30. априла 2026. године.

"Уплатом наведених средстава ови радници испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију", истиче се у саопштењу.

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Влада је позвала раднике за које је извршена уплата средстава, а који овом уплатом испуњавају услове за остваривање права на пензију, да поднесу захтјев за остваривање права на старосну пензију код Фонда за ПИО, у надлежној пословници Фонда.

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Тагови :

доприноси

Радници

Влада Републике Српске

Социјално збрињавање радника

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