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Отворила се рупа у земљи и прогутала теле, реаговала ГСС

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 14:59

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Теле упало у рупу
Фото: Фејсбук/ХГСС

Припадници Хрватске горске службе спашавања (ХГСС) у понедјељак, 13. јула, су имали несвакидашњу интервенцију у околини Врлике, гдје су спасили теле које је упало у дубоку рупу насталу након обилних киша.

Према информацијама које је објавио ХГСС Станица Сплит, дојава о несрећи запримљена је у 13:20 сати, након чега су на терен одмах изашла три члана Испоставе Врлика и један вањски сарадник.

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Како су навели из ХГСС-а, усљед обилних падавина отворила се уска рупа у земљи дубока око десет метара.

У њу је несретним случајем упало теле, које није могло само изаћи на површину.

Спасиоци су пажљиво приступили акцији како би извукли животињу без додатних повреда.

Након више од два сата захтјевног рада, акција је успјешно окончана у 15:45 сати, када је теле сигурно извучено из рупе и враћено власнику.

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ХГСС је фотографије спашавања подијелио на друштвеним мрежама, гдје је ова необична интервенција изазвала бројне позитивне реакције грађана, који су похвалили брзу и професионалну реакцију спасилаца.

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Тагови :

Теле упало у рупу

Хрватска

рупа

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