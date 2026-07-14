Дарио Шимић у лисицама доведен на испитивање

Аутор:АТВ редакција
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Бивши хрватски фудбалски репрезентативац Дарио Шимић у лисицама је приведен на испитивање у Канцеларију за борбу против организованог криминала и корупције /УСКОК/ у вези са незаконито добијеним дозволама за камп у Тисном.
Шимић је јутрос ухапшен у Загребу у акцији Ускока и полиције, преносе хрватски медији.
Регион
Ухапшен Дарио Шимић, ово су детаљи
Уз Шимића су ухапшени бивша службеница Шибенско-книнске жупаније Неда Ливљанић и предузетник из Водица Марин Микшић, за кога се сумња да је био посредник, преноси Индекс.
Истражиоци сумњају да је Шимић преко Ливљанићеве незаконито добио дозволе за камп у Тисном.
Подсјећамо, у Загребу је јутрос ухапшен некадашњи хрватски фудбалер Дарио Шимић. Хапшење Дарија Шимића заправо је наставак расвјетљавања афере у чијем се средишту налази Неда Ливљанић.
УСКОК њу и још петоро осумњичених, међу којима су најпознатија имена загребачки предузетник Зоран Припуз и Едуард Маржић, бивши предсједник Хрватског удружења кампова, терети за злоупотребу положаја и овлашћења, као и за фалсификовање службених докумената у вези са два кампа на Муртеру.
Фудбал
Ухапшен Дарио Шимић
Ливљанићева је спорна рјешења за кампове издавала на основу записника о увиђајима који се заправо никада нису ни десили. Иако је у службеним списима тврдила да је лично обилазила терене на Муртеру, она је у то вријеме била на боловању у Загребу и Тухељским Топлицама.
Да би ови фиктивни записници прошли строгу административну процедуру, она је фалсификовала потпис своје више стручне сараднице.
Та колегиница је касније истражитељима УСКОК-а кратко и јасно потврдила: „Тамо никада нисам била и на папиру није мој потпис.“
Сав размјер ове преваре испливао је на видјело у случају Припузовог кампа. Накнадна инспекција је утврдила да на тој локацији уопште не постоје санитарни чворови нити било какве назнаке кампа, док се само земљиште налази потпуно изван грађевинске зоне.
Истрага је показала да је пут до Неде Ливљанић водио преко разрађене мреже посредника.
Бизнисмен Зоран Припуз се бранио тврдњама да дотичну уопште не познаје, међутим, улогу посредника преузео је Едуард Маржић. Он је у то вријеме био у блиској приватној и љубавној вези са Ливљанићевом.
Иако у телефонима главних актера, Припуза и Ливљанићеве, нису пронађени трагови директне комуникације, УСКОК их је ипак „уловио“.
Истражитељи су, наиме, пресретањем и изузимањем мобилног телефона једног од Припузових пријатеља успјели да склопе читав мозаик.
Тамо су пронађени докази о тајним састанцима у загребачком кафићу „Плаца бар“ на Кватрићу:
„Јутро, доставија госпођи тражену документацију“, писао је посредник Припузу, који му кратко одговара: „ОК. Супер“, преноси Јутарњи лист.
Пар дана касније, исти човјек договара кафу с Ливљанићевом у Загребу: „Може у Плаци? Зна твој дечко (Маржић, оп. а.)“, на шта му она одговара: „Ма ОК, доћи ћу ја сама око 12.“
У другом краку те прве истраге, локални угоститељи на Муртеру су преко оваквих лажних дозвола за само четири мјесеца угостили стотињак гостију и зарадили преко 47.000 евра.
Ваља подсјетити да за породицу Шимић ово није први блиски сусрет с истражитељима УСКОК-а.
Њега се тада, у склопу големе акције у којој је пало шездесетак особа, сумњичило за утају пореза и привредни криминал унутар злочиначког удружења.
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