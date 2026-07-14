Кина оборила рекорд: Извезено милион аутомобила у јуну

Аутор:АТВ редакција
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Кинески извоз аутомобила достигао је у јуну нови рекорд, први пут премашивши милион возила за један мјесец,
Укупан извоз ове земље порастао за 27 одсто међугодишње и додатно повећао трговински суфицит Кине са остатком свијета, показују данас објављени подаци Генералне управе царина Кине.
Раст извоза електричних и хибридних возила додатно повећава притисак на европску аутомобилску индустрију, преноси Гардијан.
Кинески модели електричних аутомобила успјешно освајају европско тржиште, док европски произвођачи покушавају да смање трошкове и прилагоде се новој конкуренцији.
Према анализи берлинског института Мерикс, Кина је у првој половини 2026. године остварила суфицит са Европском унијом у трговини робом од око 1,225 билиона јуана (приближно 160 милијарди евра), што значи да просјечан дневни трговински суфицит износи чак 900 милиона евра.
Кинески извоз у ЕУ за првих шест мјесеци 2026. повећан је за 12,7 одсто на годишњем нивоу, на 2,165 билиона јуана (око 285 милијарди евра), што је више од ранијих процјена аналитичара.
Аналитичари упозоравају да раст кинеског извоза дијелом одражава и слабију домаћу тражњу, због чега се повећава ослањање привреде на продају у иностранству.
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Удио извоза у укупној продаји кинеске прерађивачке индустрије достигао је у прва четири мјесеца 2026. године 24 одсто, што је највиши ниво од уласка Кине у Свјетску трговинску организацију 2001. године.
Економисти упозорају на могућност "новог кинеског шока", односно понављања ситуације са почетка 21. века када је снажан раст кинеског извоза изазвао велике промјене у глобалној индустрији.
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