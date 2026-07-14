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Тришић Бабић: Високи представник више није потребан БиХ

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 15:54

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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић-Бабић
Фото: ATV

Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић рекла је за РТРС да високи представник у БиХ сигурно неће бити именован до новембра, а тада и до тада ћемо, каже, видјети у ком правцу ће се догађаји дешавати.

"Од тренутка када високи представник није изабран у јуну, а нисам ни очекивала да се то деси, све је указивало на то да неће ни бити за догледно вријеме изабран. И то у тренутку када се појавила два кандидата. Био је један кандидат када је Француска номиновала свог кандидата, тад је већ било јасно да се високи представник неће тако брзо именовати", рекла је Тришић Бабић, преноси РТРС.

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Она је истакла да се ништа неуобичајено не дешава, да БиХ нема високог представника, али се нормално ради.

"Постоји парламентарни живот, влада, влада ентитета, догађаји се одвијају без икаквих проблема, без високог представника. Ја бих жељела да видим да је ово тренутак, ово што имамо, ту исто тако непостојећу функцију вршиоца дужности високог представника, да је то једноставно нека међуфаза у којој ћемо се ми овдје сви, а не ми у Републици Српској, ми смо се одавно одвикли и откачили од високог представника и Канцеларије високог представника, да је то једна фаза у којој ће се Сарајево исто тако прилагодити да високи представник апсолутно није више потребан у овој земљи", рекла је Тришић Бабић.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

ОХР

високи представник

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