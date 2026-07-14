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Нетанјаху упозорио Иранце: Израел ће одговорити снажно на сваки напад

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 16:50

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Фото: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Израелски премијер Бењамин Нетајаху упутио је упозорење Ирану. Наиме, он је изјавио да ће Израел снажно одговорити на сваки напад на територију те земље.

Ова изјава Нетанијахуа услиједила у тренутку док Иран изводи нападе на америчке савезнике широм Блиског истока, укључујући сусједни Јордан, преноси Тајмс оф Израел.

- Имам поруку за иранске лидере: не рачунајте на то да ће владати мир ако нас нападнете. Претходни одговор је био довољно снажан, али сваки даљи покушај да нам наудите наићи ће на далеко снажнији одговор. Спремни смо за сваки сценарио - изјавио је Нетанјаху на конференцији за новинаре у граду Димона.

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Израел је 8. јуна извео напад на иранска постројења петрохемијске индустрије на југозападу Ирана, као одговор на иранске ракетне нападе на Израел.

- Прошла су времена када је неко могао да нас нападне, а да за то не плати високу цијену. То смо доказали супротстављајући се иранској осовини зла и наставићемо одлучно да дјелујемо против свакога ко нам науди - поручио је Нетанјаху.

(Танјуг)

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Бењамин Нетанјаху

Израел

Израел Иран

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