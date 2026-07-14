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Хорор у БиХ: Исјекао комшиницу, хитно превезена на УКЦ

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 17:35

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Хорор у БиХ: Исјекао комшиницу, хитно превезена на УКЦ

Стравичан напад догодио данас се у Тузли када јеједан мушкарац исјекао комшиницу у насељу Солина, након чега је ухапшен.

Потврђено је то за "Дневни аваз" у Оперативном центру МУП-а Тузланског кантона.

Случај је полицији пријављен у 16.20 сати.

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“Полицајци су на мјесту догађаја потврдили наводе из пријаве, те је починилац ухапшен. Ријеч је о комшији који је напао и исјекао комшиницу неким оштрим предметом, не могу потврдити да се ради о ножу, или је у питању неки други предмет. Жена је хитно превезена у Универзитетско клинички центар у Тузли, али према првим информацијама, не би се требало радити о озбиљнијим повредама”, рекао је дежурни оперативни у МУП-у ТК.

Он је додао да се напад догодио на отвореном простору.

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На увиђај су изашли тузлански полицајци који раде на расвјетљавању околности које су довеле до овог инцидента.

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Тагови :

физички напад

покушај убиства

Тузла

хапшење

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