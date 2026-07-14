Црна Гора затворила још два преговарачка поглавља са ЕУ

Аутор:АТВ редакција
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Из Савјета ЕУ саопштено је да су Европска унија и Црна Гора привремено затвориле два преговарачка поглавља.
На 28. састанку Међувладине конференције у Бриселу привремено су затворени преговори у оквиру Поглавља 8 - Конкуренција и Поглавља 29 - Царинска унија, чиме је број привремено затворених преговарачких поглавља повећан на 18 од укупно 33 отворена.
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Премијер Црне Горе Милојко Спајић изјавио је на конференцији за новинаре да Црна Гора није могла да добије боље вијести након јучерашњег обиљежавања Дана државности, преносе Вијести.
- Данас славимо супер уторак. Затворили смо више од половине преговарачких поглавља - рекао је Спајић.
Он је истакао да реформе захтијевају одговорне и често тешке одлуке, али да представљају основ европског пута Црне Горе.
Европска комесарка за проширење Марта Кос изјавила је да је затварање преговарачких поглавља са Црном Гором већ постало "познат процес" који се приближава крају.
- Боботов кук, све смо ти ближи, поручила је Кос, алудирајући на раније обећање да ће се попети на највиши врх Дурмитора када Црна Гора постане чланица Европске уније.
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Она је навела да су данас одржане четири Међувладине конференције са четири земље кандидаткиње, што се није догодило од 2002. године, и додала да је ово седма Међувладина конференција у посљедњих годину и по дана на којој Црна Гора затвара преговарачка поглавља.
Додала је да је циљ Европске комисије, као и, како се нада, држава чланица и земаља кандидата, пуноправно чланство у Европској унији са пуним одговорностима и једнаким правима.
Министар за европске послове и одбрану Ирске Томас Бирн, у име ирског предсједавања Савјету Европске уније, изјавио је да је поносан што је током првог састанка Међувладине конференције са Црном Гором у вријеме ирског председавања привремено затворено још два преговарачка поглавља.
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За затварање је било спремно и Поглавље 14 - Саобраћајна политика, али није добијена сагласност Хрватске, која је отворила питање каботаже, односно права превозника из једне државе да обавља превоз унутар друге државе, истичу подгоричке Вијести.
Хрватска је раније блокирала затварање Поглавља 31 - Спољна, безбједносна и одбрамбена политика, због неријешених билатералних питања.
Привремено затварање услиједило је мање од мјесец дана након претходне Међувладине конференције, одржане 15. јуна 2026. године, када су привремено затворена Поглавље 2 - Слобода кретања радника и Поглавље 28 - Заштита потрошача и здравља.
Црна Гора је до сада отворила сва 33 преговарачка поглавља у процесу приступања Европској унији, а данашњом одлуком привремено је затворено укупно 18 поглавља.
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У складу са преговарачким принципима које је усвојила Међувладина конференција, договори постигнути током преговора о појединачним поглављима не сматрају се коначним док се не постигне укупни споразум о свим поглављима.
(Танјуг)
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