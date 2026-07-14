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Појавио се нови снимак драме из авиона: Супруга држала Љубишу да не испадне кроз прозор

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АТВ редакција
14.07.2026 18:45

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Авион
Фото: pexels/Miguel Armas

Нови снимак драме на лету од Солуна до Менингема појавио се пет дана након незгоде у којој је живот замало изгубио Србин Љубиша Каровић.

Наиме, када је дио отпао са мотора и ударио у стакло те разбио прозор на препуном путничком авиону, дошло је до декомпресије усљед које српски држављанин Љубиша Каровић умало није испао из летјелице.

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Како је пренио ББЦ, жена која је у петак држала свог супруга за ноге док га је снажан притисак замало усисао кроз прозор кабине авиона компаније Рајанер изјавила је да је "половина његовог тијела вирила из авиона".

Светлана Грковић, која је са супругом Љубишом Каровићем путовала из Солуна у Грчкој до Мемингена у Њемачкој, изјавила је за грчки јавни сервис ЕРТ да је њен супруг "био напољу до груди" пуна два минута.

"Одмах сам реаговала и зграбила га за ноге. Помислила сам: 'Ако погинемо, погинућемо заједно'“, рекла је Грковић.

Уз помоћ још двоје путника, Грковићева је успјела да извуче свог супруга назад у авион. Како је навела, он је током тог драматичног догађаја чак три пута губио свијест.

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"Дјевојка која је сједила поред њега држала га је за руку", рекла је Грковић за ЕРТ. "Нас троје смо га увлачили назад у авион. Маске за кисеоник су испале и настао је хаос. Прислонили су кофер уз прозор, али га је сила притиска усисала напоље", додала је.

Грковић је рекла да је изгледало као да се дио мотора авиона одломио, разбио прозор поред њеног супруга и изазвао декомпресију у кабини. И други путници изјавили су да су чули звук који је подсјећао на експлозију.

Путници су раније изјавили локалним медијима да је Каровић имао везан сигурносни појас, што је помогло осталим путницима да га задрже, иако су му глава и рамена били изван авиона.

Светлана Грковић рекла је да је њен 61-годишњи супруг "тешко повријеђен и у стању шока".

"Најважније ми је да је жив... Посебно му је тешко повријеђена рука, а задобио је и опекотине. Није у стању да комуницира и не сјећа се цијелог догађаја", рекла је.

Подаци о праћењу лета показују да је авион компаније Рајанер био у ваздуху око десет минута када је изненада изгубио око 2.700 метара висине (9.000 стопа).

Још једна путница, Софија, изјавила је за Радио Солун:

"Мислили смо да ће се авион срушити. Декомпресија је била изузетно јака. Имали смо осјећај да не можемо да дишемо. Повријеђени мушкарац је крварио, а затим је неколико пута изгубио свијест, највјероватније због недостатка кисеоника и шока".

Авион, за који се вјерује да је био стар 18 година, био је у експлоатацији компаније Малта Аир, подружнице компаније Рајанер.

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Супруга која је спасила супруга раније је изјавила да их нико из компаније није контактирао и да им стјуардесе нису уопште пружиле помоћ приликом инцидента.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

авион

незгода

повријеђен мушкарац

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