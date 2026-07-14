Европски истражиоци упали у Аутоцесте ФБиХ због Коридора 5Ц

Аутор:АТВ редакција
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Истражиоци Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ) ушли су данас у просторије ЈП Аутоцесте ФБиХ у оквиру истраге коју води Канцеларија европског јавног тужиоца (ЕППО), због сумње на корупцију и нетранспарентно трошење новца у изградњи Коридора 5Ц.
Како јавља портал "Истрага", истражиоци ОЛАФ-а у канцеларијама Аутоцеста ФБиХ у Сарајеву и Мостару "чешљају" документацију која се односи на спорне поступке јавних набавки и пројекте финансиране новцем из европских фондова.
Истрага ЕППО-а започела је још 2024. године, након што је Европска инвестициона банка (ЕИБ), која финансира највећи дио пројекта, пријавила сумње у неправилности током поступка избора консултанта за изградњу дионице Медаково – Поприкуше.
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Како је званично саопштено из ЕППО-а у октобру прошле године, у фокусу истраге је више јавних званичника из БиХ за које се сумња да су “предузели координисане радње како би осигурали уговор за италијанску компанију”, односно да су замијенили комисију за оцјењивање, прерадили извјештај о техничкој евалуацији и наложили компанији да прилагоди свој финансијски приједлог како би постигла највишу оцјену.
Према информацијама које су раније објављене, под истрагом ЕППО-а су генерални директор ЈП Аутоцесте ФБиХ Денис Ласић, извршни директор за пројектовање и грађење Асмир Џевлан, консултант Ердал Трхуљ и службеница за јавне набавке Катица Врањковић.
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Приликом поступка избора консултанта за контролу радова на поддионици Озимице – Поприкуше, на тендер вриједан око 4,6 милиона евра из априла 2023. године пријавила се италијанска компанија Технитал СпА, чија је понуда, достављена преко сарајевске фирме Траса, првобитно била другорангирана.
Након промјене управе Аутоцеста ФБиХ у мају 2023. године, понуда италијанске компаније накнадно је измијењена уз образложење да је уочена аритметичка грешка. Вриједност понуде смањена је за око 582.000 евра, чиме је Технитал постао првопласирани понуђач.
Представници фирме Траса касније су тврдили да је дошло до замјене финансијских понуда и случај пријавили СИПА, правосудним институцијама у БиХ и Европској инвестиционој банци, која је финансијер пројекта. Након пријаве ЕИБ је случај прослиједио Европском јавном тужилаштву.
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Према документацији европских тужилаца, постоји сумња да су одговорне особе из Аутоцеста ФБиХ, заједно с представницима италијанске компаније, покушале утицати на исход поступка јавне набавке. Истражиоци наводе да је на састанку у Источном Сарајеву договорено прилагођавање понуде у корист италијанске компаније, уз сумњу на исплату мита у износу између 125.000 и 150.000 евра.
Иако међународне банке захтијевају смјену руководства Аутоцеста, федерална Влада на челу са Нермином Никшићем то одбија учинити, због чега су угрожени даљњи радови и финансирање изградње Коридора 5Ц.
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