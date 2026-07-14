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Раствор од само три састојка који ће прекрити сиједе длаке

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 18:34

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Двије жене разговарају у амбијенту салона, док се њихова интеракција одражава у огледалу.
Фото: Kampus Production/Pexels

Сиједе длаке у коси први су знак за многе да је вријеме за фарбање, али многе жене и даље радије бирају природна рјешења.

Ова метода већ годинама кружи интернетом, а поједини стручњаци наводе да раствор од кромпирових љуски може постепено да потамни сиједе власи и учини их мање уочљивим. Иако научни докази о његовој ефикасности нису довољно јаки, многи га и даље радо испробавају као алтернативу фарбама за косу.

Ди Џеј Крмак

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Зашто баш љуске кромпира против сиједих

Љуска кромпира садржи природни скроб и биљне пигменте за које се вјерује да могу да оставе тамнији тон на власима када се редовно користе. Због тога овај домаћи препарат не дјелује као класична фарба, већ постепено може да ублажи контраст између природне боје косе и сиједих власи.

Припрема природног раствора против сиједе косе

  • љуске од пет до шест кромпира
  • двије чаше воде
  • неколико капи етеричног уља за пријатнији мирис

1. Љуске ставите у шерпу, прелијте водом и загријте до кључања

2. Када вода проври, смањите температуру и оставите да лагано кува још око пет минута

3. Након тога склоните са рингле, сачекајте да се потпуно охлади и проциједите течност

4. По жељи можете додати неколико капи етеричног уља, а затим раствор сипати у чисту стаклену флашу или бочицу

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Припрема

Косу најприје оперите шампоном и добро исперите. Затим припремљену течност нанесите на сиједе праменове или распоредите по цијелој коси помоћу четкице за фарбање.

За видљивије резултате потребно је понављати поступак након сваког прања, јер ефекат није тренутан као код класичних фарби. Иако многи тврде да им је овај трик помогао да сиједе власи буду мање примјетне, важно је нагласити да не постоје поуздани научни докази који потврђују да вода од кромпирових љуски може трајно вратити природну боју косе.

(БлицЖена)

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Тагови :

Коса

Фарбање косе

сиједа коса

Кромпир

трикови

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