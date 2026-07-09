Луди тренд се вратио: Ове наочаре смо презирали, а сада их носе све жене

Аутор:АТВ редакција
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Такозване "буба" наочаре вратиле су се у моду на велика врата. Током деведесетих овај модел је био симбол футуризма, анонимности и упечатљивог модног израза.
Данас се враћају као један од водећих трендова, комбинујући носталгију за модом прошлих деценија са савременим минималистичким стилом.
Трендови из деведесетих и раних двехиљадитих година настављају да освајају модну сцену, а међу додацима који су се вратили у великом стилу посебно се издвајају "буба" наочаре за сунце. Ови предимензионирани, заобљени модели поново су омиљени међу љубитељима моде јер спајају упечатљив изглед, дозу носталгије и футуристички шарм, док сваком стајлингу дају препознатљив печат.
Крајем прошлог и почетком 21.вијека најчешће су се носиле у црној или веома тамној боји, са готово непровидним стаклима која су прекривала велики дио лица. У том периоду наочаре нису биле само модни додатак, већ и начин да се сачува анонимност - лице је остајало у другом плану, док су став, силуета и начин облачења долазили до изражаја. Важан дио приче о овом моделу јесте "рејв" сцена деведесетих. У клубовима и на илегалним журкама доминирала је естетика инспирисана футуризмом, техно музиком и својеврсном "ноћном униформом".
За разлику од класичних, четвртастих модела сунчаних наочара, буба модели имају готово ергономски облик. Њихова закривљеност прати контуре лица, шири се ка слијепоочницама и често прелази природне границе подручја око очију.
Управо та флуидна форма даје им футуристички изглед, због чега су касније доживеле нови талас популарности кроз такозвану "Y2K" естетику и модне правце инспирисане сајбер културом, пише Miss7. Данас их поново виђамо у модерним интерпретацијама које успјешно спајају носталгију и савремени минимализам.
Наочаре одавно нису само заштита од сунца - постале су један од најважнијих модних додатака који могу у потпуности да промијене цијели стајлинг. Будући да се носе на лицу, природно привлаче пажњу и често су први детаљ који приметимо на некоме.
Довољно је променити облик оквира да читава комбинација добије нову енергију: уски модели остављају утисак одважности и оштрине, док велике, заобљене буба наочаре уносе дозу мистериозности и ретро-футуристичког шарма.
Истовремено, наочаре за сунце имају и психолошку димензију. Иза тамних стакала можемо се делимично сакрити од погледа других, задржати одређену дозу приватности и створити дистанцу између себе и околине, преноси Мондо.ба.
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