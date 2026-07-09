Logo

Луди тренд се вратио: Ове наочаре смо презирали, а сада их носе све жене

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 09:14

Коментари:

0
Мода фармерке наочаре
Фото: Pexels/Atlantic Ambience

Такозване "буба" наочаре вратиле су се у моду на велика врата. Током деведесетих овај модел је био симбол футуризма, анонимности и упечатљивог модног израза.

Данас се враћају као један од водећих трендова, комбинујући носталгију за модом прошлих деценија са савременим минималистичким стилом.

Трендови из деведесетих и раних двехиљадитих година настављају да освајају модну сцену, а међу додацима који су се вратили у великом стилу посебно се издвајају "буба" наочаре за сунце. Ови предимензионирани, заобљени модели поново су омиљени међу љубитељима моде јер спајају упечатљив изглед, дозу носталгије и футуристички шарм, док сваком стајлингу дају препознатљив печат.

Крајем прошлог и почетком 21.вијека најчешће су се носиле у црној или веома тамној боји, са готово непровидним стаклима која су прекривала велики дио лица. У том периоду наочаре нису биле само модни додатак, већ и начин да се сачува анонимност - лице је остајало у другом плану, док су став, силуета и начин облачења долазили до изражаја. Важан дио приче о овом моделу јесте "рејв" сцена деведесетих. У клубовима и на илегалним журкама доминирала је естетика инспирисана футуризмом, техно музиком и својеврсном "ноћном униформом".

За разлику од класичних, четвртастих модела сунчаних наочара, буба модели имају готово ергономски облик. Њихова закривљеност прати контуре лица, шири се ка слијепоочницама и често прелази природне границе подручја око очију.

Управо та флуидна форма даје им футуристички изглед, због чега су касније доживеле нови талас популарности кроз такозвану "Y2K" естетику и модне правце инспирисане сајбер културом, пише Miss7. Данас их поново виђамо у модерним интерпретацијама које успјешно спајају носталгију и савремени минимализам.

Наочаре одавно нису само заштита од сунца - постале су један од најважнијих модних додатака који могу у потпуности да промијене цијели стајлинг. Будући да се носе на лицу, природно привлаче пажњу и често су први детаљ који приметимо на некоме.

Довољно је променити облик оквира да читава комбинација добије нову енергију: уски модели остављају утисак одважности и оштрине, док велике, заобљене буба наочаре уносе дозу мистериозности и ретро-футуристичког шарма.

Истовремено, наочаре за сунце имају и психолошку димензију. Иза тамних стакала можемо се делимично сакрити од погледа других, задржати одређену дозу приватности и створити дистанцу између себе и околине, преноси Мондо.ба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

наочаре за сунце

мода

мода љето 2026.

Савјети

Коментари (0)

Прочитајте више

Хрватски медиј о изборним технологијама у БиХ: Огромна могућност манипулација

БиХ

Хрватски медиј о изборним технологијама у БиХ: Огромна могућност манипулација

1 ч

1
Направио хаос у Аустрији: Сипа ухапсила мушкарца са Интерполове потјернице

Хроника

Направио хаос у Аустрији: Сипа ухапсила мушкарца са Интерполове потјернице

1 ч

0
Аутомобил у снијегу

Друштво

Упозорење за возаче: Пазите се преваре с БМВ-ом, бацају ово и отимају паре

1 ч

0
Полицијски службеници Полицијске управе Градишка уручили су новчану помоћ и основне животне намирнице Дијани Ћулибрк из Градишке, самохраној мајци троје дјеце.

Градови и општине

Хуманост на дјелу: Полицајци из Градишке помогли самохраној мајци троје дјеце

1 ч

0

Више из рубрике

Ова боја кармина одмах подмлађује лице за десет година

Стил

Ова боја кармина одмах подмлађује лице за десет година

2 д

0
Овај хит додатак мијења све: Сваку љетну комбинацију претвара у луксуз

Стил

Овај хит додатак мијења све: Сваку љетну комбинацију претвара у луксуз

5 д

0
Грешке у облачењу које визуелно додају килограме: Ово требате избјегавати

Стил

Грешке у облачењу које визуелно додају килограме: Ово требате избјегавати

6 д

0
Мода фармерке наочаре

Стил

Панталоне које су апсолутни хит љета: Модерне и удобне, пристају свакој жени

1 седм

0

  • Најновије

10

48

Ово су износи увећаних пензија: Влада Српске дефинитивно одлучила

10

47

Ружичић и Пуховац договорили: Школа пливања поново у Језеру

10

42

Иран напао америчке базе, сирене одјекнуле у више држава

10

34

Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

10

28

Годинама је кришом убијала бебе, а једна биљешка леди крв: Ја сам зло...

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима