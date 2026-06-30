Панталоне које су апсолутни хит љета: Модерне и удобне, пристају свакој жени

Аутор:АТВ редакција
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Током врелих љетних дана бирамо одјевне комаде у којима ћемо се прије свега осјећати удобно и пријатно.
Ако постоји комад гардеробе који спаја удобност, елеганцију и лакоћу ношења, онда су то шалваре. Ове широке панталоне инспирисане оријенталним стилом ове сезоне враћају се на велика врата и све чешће их виђамо у колекцијама познатих модних брендова, али и на улицама модних метропола.
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За разлику од уских модела који могу бити непријатни током високих температура, шалваре пружају осјећај прозрачности и слободе покрета. Управо због тога постале су омиљен избор жена које желе да изгледају модерно, а да им буде удобно чак и током најтоплијих летњих дана.
Посебно су популарни модели од лана, памука и вискозе, јер омогућавају кожи да дише. Ове године, поред класичних једнобојних модела, у тренду су и шалваре са цвјетним мотивима, геометријским дезенима, пругама и етно принтовима који сваком стајлингу дају посебан печат.
Модни стручњаци савјетују да их комбинујете са једноставним топовима, ланеним кошуљама или кратким мајицама које наглашавају струк. За дневне комбинације одличан избор су равне сандале или папуче, док ће уз еспадриле или сандале са платформом изгледати довољно елегантно и за вечерњи излазак.
Њихова највећа предност је то што ласкају готово свакој грађи. Широке ногавице визуелно издужују фигуру, прикривају бокове и бутине, а истовремено остављају утисак лежерности и софистицираности.
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Осим неутралних нијанси попут бијеле, беж и песак боје, овог љета посебно су тражене маслинастозелене, теракота, свијетлоплаве и путер жуте шалваре. Ове боје лако се уклапају са остатком гардеробе и дају освјежење сваком љетном аутфиту, преносе НовостиМгазин.
Захваљујући споју практичности и елеганције, шалваре су постале један од комада који ће обиљежити љето 2026. године. Лако се комбинују, пријатне су за ношење и представљају одличан избор за посао, шетњу, путовање или вечерњи излазак, због чега их многе жене већ сврставају међу своје омиљене љетне комаде.
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