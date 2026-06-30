Први јул доноси ново правило које би могло означити крај јефтине куповине

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Први јул у ЕУ доноси нека нова правила, а једно од њих могло би означити крај за јефтину робу са Темуа и Шеина, односно довести до промјена у онлајн куповини.
Мјере се првенствено односе на мале пошиљке из земаља изван Европске уније, које су посљедњих година постале симбол јефтине куповине путем платформи попут Темуа, Шеина и АлиЕкспреса.
Србија
Мајка оставила дјецу у аутомобилу током топлотног таласа, полиција затекла језив призор
Нова правила уводе паушалну таксу од три евра по пакету за робу вриједности до 150 евра, што значи да ће готово свака наруџба изван ЕУ од сриједе имати додатни трошак.
Ова мјера посебно погађа мале и јефтине производе који су до сада били најпривлачнији купцима због ниске укупне цијене.
Како су још раније образложили из Брисела, најављујући ове мјере, циљ је да се ојача контрола над робом која улази на тржиште ЕУ.
То се посебно односи на козметику, електронику и производе за дјецу.
Процјене показују да у Европску унију свакодневно стиже око 12 милиона малих пакета, од чега већина долази из Кине, што је додатно оптеретило царинске и контролне системе.
За крајње потрошаче то значи да ће укупна цијена наруџби расти, чак и када је сам производ веома јефтин. Осим основне цијене и доставе, сада се додаје и нова такса, што би могло учинити многе мале куповине мање исплативим.
Такође се упозорава да у случају поврата производа, трошак царине и дажбина неће бити аутоматски рефундиран, што може представљати додатни финансијски ризик за купце.
Ауто-мото
Застрашујући снимак: Аутомобил се истопио на сунцу
Логистичке компаније попут ДХЛ-а, ФедЕкс-а и УПС-а већ су раније упозоравале да би нова правила могла изазвати застоје и додатно оптеретити царинске процедуре широм Европе, посебно у првим седмицама примјене.
Стручњаци очекују да ће нова правила постепено промијенити навике купаца који су се годинама ослањали на ултра-јефтину онлајн куповину и бесплатну доставу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
33
19
30
19
23
19
19
19
18
Тренутно на програму