Застрашујући снимак: Аутомобил се истопио на сунцу

Након таласа екстремних врућина забиљежене су невјероватне сцене - на једном аутомобилу пластика се дословно истопила под утицајем високих температура, преноси "Србија данас".

Овај снимак објављен је на страници "Војводина Данас", а изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама и још једном показао колико љетне врућине могу бити озбиљне, не само за људе, већ и за возила, која су дуго изложена директном сунцу.

Стручњаци упозоравају да дуготрајно излагање аутомобила директном сунцу може изазвати оштећења на возилима, због чега савјетују паркирање у хладу кад год је то могуће.