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Застрашујући снимак: Аутомобил се истопио на сунцу

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 17:17

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Аутомобил се истопио на сунцу
Фото: Инстаграм

На Инстаграму је објављен застрашујући снимак који приказује размјере високих врућина и свједочи могућим посљедицама топлотног таласа.

Након таласа екстремних врућина забиљежене су невјероватне сцене - на једном аутомобилу пластика се дословно истопила под утицајем високих температура, преноси "Србија данас".

Овај снимак објављен је на страници "Војводина Данас", а изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама и још једном показао колико љетне врућине могу бити озбиљне, не само за људе, већ и за возила, која су дуго изложена директном сунцу.

Стручњаци упозоравају да дуготрајно излагање аутомобила директном сунцу може изазвати оштећења на возилима, због чега савјетују паркирање у хладу кад год је то могуће.

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Тагови :

врућина

топлотни талас

Аутомобил

Аутомобил се истопио на сунцу

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