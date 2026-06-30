Застрашујући снимак: Аутомобил се истопио на сунцу

Аутор:АТВ редакција
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На Инстаграму је објављен застрашујући снимак који приказује размјере високих врућина и свједочи могућим посљедицама топлотног таласа.
Након таласа екстремних врућина забиљежене су невјероватне сцене - на једном аутомобилу пластика се дословно истопила под утицајем високих температура, преноси "Србија данас".
Овај снимак објављен је на страници "Војводина Данас", а изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама и још једном показао колико љетне врућине могу бити озбиљне, не само за људе, већ и за возила, која су дуго изложена директном сунцу.
Стручњаци упозоравају да дуготрајно излагање аутомобила директном сунцу може изазвати оштећења на возилима, због чега савјетују паркирање у хладу кад год је то могуће.
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