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Возили сте на пакленој врући: Једна грешка кад станете може уништити мотор

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 15:48

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Поправка аутомобила
Фото: Pexels/Photo by Sergey Meshkov

Током љетних мјесеци и вожње приликом паклених врућина потребно је обратити пажњу на неколико ствари. Једна од грешака када станете може да вам уништи мотор.

Све више модела аутомобила има само моторе са турбопуњачем. Да би возачи уживали у њиховој трајности, потребни су одговарајући радни услови, укључујући "вјешто" гашење мотора - поготово након динамичне вожње.

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Иако на кратким релацијама од неколико километара и уз мало оптерећење, не треба бринути о стању мотора и његовим дијеловима приликом гашења, након дуге вожње ауто-путем или спортске вожње (нпр. на стази), током које је коришћен пун потенцијал мотора, потребно је да пустите да се мотор мало охлади прије искључивања (гашења).

То се прије свега односи на моторе са турбопуњачем, који захваљујући компресору, пружају бољу флексибилност и динамику током вожње.

Турбопуњачи или суперпуњачи (код мотора са компресором) су веома оптерећени уређаји. Покретан издувним гасовима мотора, ротор турбопуњача унутар кућишта окреће се брзином и до 200.000 обртаја у минуту, на температури од неколико стотина степени.

Правилно хлађење и подмазивање, кључни су за спречавање оштећења турбопуњача, за шта је одговорно моторно уље. Слично је и када је ријеч о компресору.

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Искључивањем врућих издувних гасова, одмах након заустављања аутомобила, прекида се довод мазива у турбину која још увијек ради у празном ходу, усљед чега јој се температура брзо повећава, што узрокује сагоријевање уља, зачепљење чађи у уљним каналима и зачепљење лежајева.

Неколико начина за хлађење

Након дуже вожње великом брзином или спортске вожње, причекајте барем 90 секунди, држећи мотор у празном ходу, да би се турбинско коло успорило, а радна температура уља смањила на температуру мотора прије гашења.

Након вожње на краћим удаљеностима, нпр. у динамичним градским срединама, потребно је приближно 30 секунди да се турбопуњач охлади.

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Ако путујете ауто-путем и свраћате до бензинске пумпе или паркинга, добро је успорити на око 1-2 километра раније. Тако да мотор ради при малој брзини, под малим оптерећењем, али је уље у циркулацији.

Након вожње и заустављања аутомобила, више није потребно дуго хлађење мотора. Савјет је да возило тада паркирате, откопчате сигурносне појасеве, узмете све што вам је потребно и тек тада угасите мотор, непосредно прије напуштања аутомобила.

Обично је то довољно вријеме да се мотор охлади.

Продужавате вијек турбопуњача

Неопрезност у вези са радом мотора, посебно оних опремљених турбопуњачем, повећава ризик од скупих кварова након неколико десетина хиљада превезених километара.

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Под претпоставком да би вијек трајања турбопуњача, у оптималним условима требало да буде око 300 хиљада километара, пажљивим поступањем, радни вијек мотора (турбопуњача или компресора) се може продужити за око 100 хиљада километара.

На крају, потребно је напоменути да у неким, посебно спортским аутомобилима, постоји могућност хлађења турбине системом подмазивања, чак и након искључивања мотора.

(Б92)

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Тагови :

врућина

вожња

Турбопуњач

Турбина

Расхлађивање мотора

Како расхладити мотор

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