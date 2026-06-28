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Стижу нова правила за возаче: ЕУ уводи камере и "црне кутије" у аутомобиле

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 11:52

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Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Од јула ступају на снагу измјене у оквиру GSR II регулативе, које за све новорегистроване аутомобиле у Европској унији доносе обавезну сигурносну опрему.

Нова правила уводе све већи број електронских система који надзиру возача и повећавају ниво безбједности, али истовремено подижу и трошкове власништва над новим возилима. Међу кључним новим уређајима који постају обавезни налазе се инфрацрвене камере које прате очи и пажњу возача, као и тзв. „црна кутија“, уређај који биљежи важне податке о вожњи попут брзине, кочења и положаја волана.

Систем за контролу возача може реаговати прилично строго. Ако возач дуже вријеме скрене поглед са пута (око шест секунди), аутомобил прво издаје звучно упозорење, а уколико се оно игнорише, може активирати свјетлосну сигнализацију и чак започети аутоматско успоравање возила.

Критичари упозоравају да би стална упозорења и „дигитални надзор“ могли додатно оптеретити возаче и учинити вожњу стреснијом. Поред тога, уређај познат као „црна кутија“ постаје обавезан дио нове опреме у аутомобилима.

За разлику од авиона, не снима звук у кабини, али континуирано прати телеметријске податке као што су брзина, сила кочења и угао волана.

У случају саобраћајне незгоде, подаци из посљедњих секунди прије удара се закључавају и користе их полиција и осигуравајућа друштва за утврђивање околности и одговорности.

У пакет обавезне опреме улазе и системи као што су аутономно кочење са детекцијом пјешака, систем који аутоматски пали свјетла за опасност када се нагло притисне кочница, као и алко-блокаде које би у будућности могле да спријече покретање возила.

Све ове измјене доносе и више трошкове куповине и одржавања нових аутомобила. Поправке постају скупље због осјетљивих сензора, камера и потребе за калибрацијом система, па чак и мањи ударци или замена ветробранског стакла могу значити знатно већи трошак него раније.

Због тога се очекује да би старији аутомобили, без сложених електронских система и сталног надзора, могли постати све привлачнији дијелу возача који траже једноставнију и јефтинију алтернативу модерним возилима. Све већи број асистенцијских система у новим аутомобилима могао би додатно повећати потражњу на тржишту половних возила, пише Каматица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

GSR II

Аутомобил

Европска унија

црна кутија

Саобраћајна незгода

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