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Идете аутом у Аустрију? Због "баналних" ствари можете добити папрену казну

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 17:43

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Упаљена свјетла на ауто-путу.
Фото: Pexel/Pixabay

Планирате пут у Аустрију? Сазнајте која специфична и строга правила вожње морате поштовати како бисте избјегли огромне казне за ствари које су другдје легалне.

Планирате пут у Аустрију или кроз Аустрију?

Није довољно само поштовати ограничења брзине, јер тамо постоје строга и специфична правила која лако могу покварити путовање, а казне се односе и на ствари које су у другим земљама потпуно легалне.

Рефлектујући прслук је обавезна опрема, али мора бити у одређеним бојама: дозвољене су жута, наранџаста или црвена варијанта, док стандардни жуто-зелени прслук, који се код нас најчешће купује, може бити проблематичан.

Прслук мора бити у кабини возила, а не у гепеку, јер га возач мора обући прије изласка из аутомобила у случају квара. Препорука је да га има сваки путник, а не само возач. Казне на лицу мјеста крећу се од мањих износа, али у озбиљнијим случајевима могу достићи и више од 2.000 евра.

Ако мислите избјећи гужву на ауто-путу и скренути на локалне путеве, то није дозвољено у појединим регијама попут Тирола и Салцбурга током викенда и празника у сезони. Тамо је уведена забрана транзитног саобраћаја на споредним путевима, па је једина легална опција остати на ауто-путу. Ако вас полиција заустави на излазу без оправдања, попут резервације смјештаја, можете бити враћени на ауто-пут и кажњени са неколико стотина евра.

Нема снимања

Популарне апликације као што су Waze и Google Maps дозвољене су за навигацију, али функције које упозоравају на радаре и полицијске патроле су забрањене и морају бити искључене прије уласка у земљу. Исто важи и за камеру на вјетробрану. Наиме, континуирано снимање јавног простора сматра се кршењем приватности и може довести до високих казни.

На појединим ауто-путевима постоје такозване ИГ-Л еколошке зоне у којима се брзина аутоматски ограничава, најчешће на 100 километара на час. Прекорачење у тим зонама не третира се само као класичан прекршај, већ и као еколошки прекршај, што значи знатно веће казне.

У најтежим случајевима пребрзе вожње, полиција може привремено одузети возило, а код екстремних прекорачења брзине и трајно га заплијенити и продати на аукцији. Посебно се строго кажњава бахата вожња и озбиљно угрожавање безбједности.

Додатно, чак и понашање за воланом може бити проблем. Ако полицајац процијени да сте непажљиви, на примјер ако једете, пијете или користите екран, може вас казнити због ометања пажње током вожње.

Паркирање у градовима попут Беч такође може бити замка. У многим зонама не постоје класични аутомати. Паркинг се плаћа путем апликација или унапријед купљених папирних карата које се ручно попуњавају. Незнање се не прихвата као оправдање и казне стижу брзо, а возило може бити и одвучено.

Пазите на вињету

На крају, не заборавите купити вињету за ауто-путеве, брзе путеве и тунеле. Доступне су једнодневна, десетодневна, двомјесечна и годишња варијанта.

Једнодневна вињета доступна је искључиво у дигиталном облику и кошта 9,60 евра за путнички аутомобил, док десетодневна кошта 12,80 евра. Међутим, носи и мали ризик: важи до 23.59 часова на датум који је одабран приликом куповине. То значи да, ако купите вињету „за данас“ у 20 часова, она ће важити свега око четири часа.

(Кликс)

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Тагови :

царина

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Путарина

Казна

саобраћај

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