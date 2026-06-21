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ЕУ одлучила: Нелегална замјена за безбједносни троугао

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 16:26

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Безбједносни троугао
Фото: El Jundi/Pexels

Мало сигнално ЛЕД свјетло В-16, које је у Шпанији уведено као замјена за класични безбједносни троугао, нашло се у правном проблему након одлуке институција Европске уније.

Мало сигнално ЛЕД свјетло В-16, које је у Шпанији уведено као замјена за класични сигурносни троугао, нашло се у правном проблему након одлуке институција Европске уније.

Према писању француског магазина Ауто Плус, Европска комисија сматра да шпанске власти нису испоштовале прописану процедуру јер прије усвајања закона нису обавијестиле ЕУ о новом техничком рјешењу.

Због тога се В-16 свјетло тренутно сматра правно спорним.

Пракса Суда Европске уније показује да техничка правила која државе чланице уведу без претходног обавјештавања ЕУ могу бити проглашена непримјењивим.

То значи да возачи у Шпанији имају основ да оспоре евентуалне казне због непосједовања В-16 свјетла.

Одлука би могла да створи додатне проблеме шпанским властима, које су планирале да управо В-16 свјетло постане обавезна опрема умјесто сигурносног троугла.

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В-16 свјетло замишљено је као безбједнија алтернатива троуглу упозорења, јер возач не мора да излази из возила како би упозорио остале учеснике у саобраћају.

Међутим, његова будућност сада зависи од рјешавања правних препрека на нивоу ЕУ.

Како функционише В-16 ЛЕД свјетло?

Ова компактна, пуњива и намагнетисана лампа лако се поставља на металне површине аутомобила, а препоручује се постављање на кров ради боље видљивости.

Трепћуће наранџасто свјетло упозорава остале учеснике у саобраћају на заустављено возило или несрећу.

Видљивост је до једног километра у свим правцима (360 степени), што значајно побољшава безбједност, посебно на магистралним путевима и ауто-путевима.

Додатне предности В-16 ЛЕД свјетла

Уграђени геолокацијски систем омогућава надлежним службама брзо лоцирање поквареног возила или мјеста несреће и правовремено слање помоћи.

Свјетло аутоматски шаље сигнал сваких 100 секунди, а престаје са емитовањем једноставним гашењем уређаја.

/Независне новине/

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Тагови :

Безбједносни троугао

саобраћај

Европска унија

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