ЕУ одлучила: Нелегална замјена за безбједносни троугао

Аутор:АТВ редакција
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Мало сигнално ЛЕД свјетло В-16, које је у Шпанији уведено као замјена за класични безбједносни троугао, нашло се у правном проблему након одлуке институција Европске уније.
Мало сигнално ЛЕД свјетло В-16, које је у Шпанији уведено као замјена за класични сигурносни троугао, нашло се у правном проблему након одлуке институција Европске уније.
Према писању француског магазина Ауто Плус, Европска комисија сматра да шпанске власти нису испоштовале прописану процедуру јер прије усвајања закона нису обавијестиле ЕУ о новом техничком рјешењу.
Због тога се В-16 свјетло тренутно сматра правно спорним.
Пракса Суда Европске уније показује да техничка правила која државе чланице уведу без претходног обавјештавања ЕУ могу бити проглашена непримјењивим.
То значи да возачи у Шпанији имају основ да оспоре евентуалне казне због непосједовања В-16 свјетла.
Одлука би могла да створи додатне проблеме шпанским властима, које су планирале да управо В-16 свјетло постане обавезна опрема умјесто сигурносног троугла.
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Постоји могућност да Европска унија покрене поступак против Шпаније због примјене прописа који није усклађен са европским процедурама.
В-16 свјетло замишљено је као безбједнија алтернатива троуглу упозорења, јер возач не мора да излази из возила како би упозорио остале учеснике у саобраћају.
Међутим, његова будућност сада зависи од рјешавања правних препрека на нивоу ЕУ.
Ова компактна, пуњива и намагнетисана лампа лако се поставља на металне површине аутомобила, а препоручује се постављање на кров ради боље видљивости.
Трепћуће наранџасто свјетло упозорава остале учеснике у саобраћају на заустављено возило или несрећу.
Видљивост је до једног километра у свим правцима (360 степени), што значајно побољшава безбједност, посебно на магистралним путевима и ауто-путевима.
Уграђени геолокацијски систем омогућава надлежним службама брзо лоцирање поквареног возила или мјеста несреће и правовремено слање помоћи.
Свјетло аутоматски шаље сигнал сваких 100 секунди, а престаје са емитовањем једноставним гашењем уређаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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