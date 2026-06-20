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Једна грешка са мјењачем може вас скупо коштати

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 18:39

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Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Ако возите аутомобил с ручним мјењачем, увијек постоји опасност од кобне грешке да, на примјер, из пете брзине пребаците у другу.

Окретаји мотора нагло ће порасти и, ако на вријеме не реагујете, може се догодити веома скуп квар.

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"Висок број окретаја мотора изван максимално предвиђеног броја може да доведе до механичког оштећења на мотору, првенствено на разводном механизму за отварање и затварање вентила. Старији мотори који имају већу пропусност компресије због истрошености клипних прстенова склони су томе да при повишеним окретајима мотора сами подигну уље из уљног корита преко одушка мотора и избаце га у усисну грану", рекао је за Ревију ХАК Марин Морава, технички савјетник у Хрватском аутоклубу и додао:

"То доводи до неконтролисаног самопаљења уља, па возач више није у могућности да регулише број окретаја, који најчешће одлази изнад максимално дозвољеног и обично резултује механичком штетом на мотору. Код појединих произвођача постоји сигурносна блокада, односно они могу електронски да искључе убризгавање како би спријечили даљње повећање окретаја мотора изнад дозвољеног броја".

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Тагови :

Аутомобил

мјењач

квар на ауту

ручни мјењач

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