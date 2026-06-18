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Ово мало ко ради када точи гориво, а може вам спасити живот

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 22:10

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Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

Прије него што кренете да точите гориво у свој аутомобил, возило би требали дотакнути јер то вам може спасити живот.

Наиме, стручњаци појашњавају да покрет који човјек направи приликом изласка из аутомобила може створити статички електрицитет.

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Ако након изласка из аутомобила идете наточити гориво, тај исти статички електрицитет може довести до опасне искре.

"Та искра је довољна да запали било коју пару која се налази око врха млазнице", рекао је Скот Бурс, директор техничких програма и послова Института за нафтну опрему (ПЕИ).

Институт за нафтну опрему је од средине 1990-их добио извјештаје о око 200 инцидената на бензинским пумпама узрокованих статичким електрицитетом.

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"Добијате статичко пражњење из вашег тијела у ту металну млазницу, а када се то догоди, постоји могућност да дође до искре", објаснио је, преноси "Вечерњи".

Али Бурс каже да вјероватно има много више случајева који нису пријављени. Док су ситније искре честе, прави пожари узроковани истима су рјеђи.

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Тагови :

гориво

пожар

Статички електрицитет

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