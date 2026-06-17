Баснословно: За Југа старог 40 година траже незамисливу цифру

Аутор:АТВ
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Док су многи примерци "југа" на домаћим путевима одавно завршили на ауто-отпадима или заборављени у гаражама, један изузетно очуван модел произведен 1989. године у Великој Британији добио је цијену достојну правог колекционарског аутомобила.
Британска кућа специјализована за продају класичних возила КГФ Класик Карс понудила је модел Застава Југо 45А за 8.995 фунти, што је приближно 10.500 евра. Ријеч је о аутомобилу који је током готово четири деценије прешао само 16.923 миље, односно око 27.200 километара.
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Посебну вриједност овом аутомобилу даје чињеница да је сачуван у готово потпуно оригиналном стању. Каросерија у фабричкој нијанси "Кан плава" и даље има изражен сјај, док продавац наводи да на возилу нема корозије ни већих поправки.
На аутомобилу су сачувани оригинални фабрички панели, стакла, наљепнице и таблице продавца који га је као новог испоручио првом власнику.
Испод хаубе се и даље налази ознака "Мејд ин Југославија", док унутрашњост изгледа готово нетакнуто упркос томе што је возило старо 37 година.
Сива платнена седишта имају минималне трагове коришћења, а у кабини се још налази фабрички касетофон марке "Филипс". Сачуван је и оригинални комплет алата, што је код аутомобила овог годишта права ријеткост.
Југо 45А покреће четвороцилиндарски мотор запремине 903 кубна центиметра, који развија 45 коњских снага. Упарен је са четворостепеним мануелним мјењачем, док је декларисана максимална брзина око 137 километара на сат.
Британски продавац у опису са дозом хумора наводи да мјењач ради добро, иако је помало непрецизан – "баш онакав какав је направљен".
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Аутомобил је у мају 2026. године прошао велики сервис, освјежен је систем за довод горива, а кочнице су потпуно ремонтоване. Свих пет точкова, укључујући и резервни, добило је нове гуме које још нису прешле ниједан километар.
Овај Yуго је као нов продат 1. августа 1989. године преко овлашћеног заступника компаније Застава Југо Карс у Редингу. Током година смјењивали су се власници који су очигледно водили рачуна о њему, па је уз аутомобил сачувана и обимна документација.
Међу папирима су сервисни рачуни, записи о одржавању, стари рекламни материјали, брошуре, фабричка документација и писма која се односе на сервисне акције.
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Управо таква историја и оригинално стање данас га издвајају од већине преживјелих примјерака.
Продавац га представља као риједак британски Југо и "ултимативни класик за оне који се усуђују да буду другачији“.
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