Штета већа од 50.000 евра: Лопови украли 42 километра бакрених каблова из соларне електране

Аутор:АТВ
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Необична и врло скупа крађа погодила је соларну електрану у њемачкој савезној покрајини Саској.
Необична и врло скупа крађа погодила је соларну електрану у њемачкој савезној покрајини Саској. Непознати починиоци украли су чак 42 километра бакрених кабла из великог соларног парка, а настала штета могла би вишеструко премашити вриједност самог украденог материјала, пише Agrarheute.
Претпоставља се да су лопови дјеловали између 8. и 12. јуна.
Полиција наводи да су починитељи најприје отворили заштитну ограду која окружује соларни парк. Занимљиво је да притом нису проузрочили видљиву штету на огради, што упућује на могућност да су дјеловали плански и са одговарајућим алатом.
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Након уласка у комплекс, усмјерили су се на кабловско трасе које повезују соларне панеле с остатком систем. Током неколико дана успјели су уклонити и однијети око 42 километра бакрених кабела, што представља једну од већих крађа ове врсте забиљежених посљедњих година.
Стручњаци упозоравају да калови из соларних електрана постају све привлачнија мета лопова. Главни разлог лежи у високој тржишној вриједности бакра, чија је цијена посљедњих година значајно порасла.
Додатни проблем представља чињеница да се многи соларни паркови налазе на удаљеним локацијама, изван насељених подручја и далеко од свакодневног надзора.
Такви услови омогућују починиоцима да релативно непримјетно приступе постројењима, а у појединим случајевима чак и да на мјесто догађаја довезу камионе за превоз украденог материјала.
Вриједност украдених бакрених кабела процјењује се на приближно 50.000 еура. Међутим, за власника соларне електране то представља тек дио укупног губитка.
Због уклањања каблова захваћени дијелови постројења тренутачно нису у функцији, што значи да не могу производити електричну енергију. Тиме оператор електране свакодневно губи потенцијалне приходе од продаје произведене струје, а додатни трошкови настају због поправака, набаве нових каблова и поновног успостављања система.
Стручњаци истичу да управо прекид рада често ствара већу финанцијску штету од саме крађе. Код великих соларних електрана сваки дан изван погона може значити знатне губитке, особито током љетних мјесеци када је производња електричне енергије највећа.
Све чешће крађе бакрених кабела присиљавају оператере соларних електрана на додатна улагања у видеонадзор, заштитне суставе и физичко осигурање како би спријечили сличне инциденте у будућности.преноси Агроклуб.
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