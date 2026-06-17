Стравични детаљи убиства Арије (9): Јела је пицу и гледала ТВ, а онда се десио хорор

Аутор:АТВ
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Деветогодишња Арија Торп, описана као "ведра и насмијана" дјевојчица, провела је посљедњи дан свог живота уживајући у плесу и прављењу мини-пица са својом мајком, само неколико сати прије него што ју је, како се наводи, ножем усмртио тинејџер.
Арија је преминула након што је избодена у предјелу грудног коша у својој кући у Вестон-супер-Меру, 15. децембра прошле године. Пред Судом у Бристолу тренутно се води поступак против 16-годишњака, којем се због година не може открити идентитет, а који пориче оптужбе за убиство.
У емотивном исказу прочитаном пред поротом, мајка дјевојчице, Викторија Хал, описала је посљедње часове са својом кћерком. Након школе, Арија је остала на часу плеса, а након тога су заједно отишле у куповину.
"Арија је рекла да је имала баш добар дан. Купиле смо мини-пице и вратиле се кући око 16:45. Арија је јела пицу, сједила на каучу и гледала Јутјуб на телевизору", испричала је мајка.
Додала је да је Арија била веома расположена. "Тражила је да поједе посљедњи кекс након вечере, ја сам рекла да може. Рекла ми је: 'Видимо се послије посла, мама', а ја сам јој одговорила: 'Видимо се, волим те'."
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Мајка је потом отишла на вечерњу смјену како би зарадила додатни новац за празнике. Убрзо након тога, живот јој се претворио у ноћну мору када је сазнала шта се десило њеном дјетету.
Према наводима оптужбе, тинејџер је након напада отишао на оближњу жељезничку станицу, гдје је групи дјеце признао шта је учинио. Једна четрнаестогодишња дјевојчица, која се затекла на станици, позвала је полицију након што јој је дјечак рекао да је "избо" Арију.
"Рекао је да је избо и да она лежи мртва на поду у дневној соби", испричала је дјевојчица полицији. Друга дјеца су свједочила да је дјечак дјеловао узнемирено, али и чудно. Једна дванаестогодишњакиња је описала како се дјечак смијешио док су га друга дјеца питала да ли је некога убио, док је други дјечак чуо како говори: "Урадио сам нешто веома лоше, ићи ћу у затвор на дуго времена".
Полицијски службеник Тимоти Страјд успио је да стигне на станицу у тренутку када се воз спремао да крене. Након краће интервенције, тинејџер је ухапшен. У каснијем полицијском испитивању, дјечак је дао припремљену изјаву у којој је признао да је избо Арију у груди.
"Нисам користио много снаге, али нож је био велики. Не знам зашто сам то урадио, једноставно се десило... Пришао сам и избо је. Пала је на под", навео је оптужени у својој изјави.
Суђење пред Судом у Бристолу се наставља, гдје ће се утврђивати све околности овог трагичног догађаја који је дубоко потресао локалну заједницу, преноси Дејли мејл.
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