Осуђен бивши полицајац: Убио жену јер није угасила свјетла, ево колика је казна

Аутор:АТВ
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Пензионисани полицајац Ж. Д. (63) осуђен је првостепено у Вишем суду у Београду на десет година затвора због убиства супруге Анкице (57), тадашње кројачице из "Гранда", које се догодило 2. јуна 2024. године у њиховом стану у Раковици.
Поред казне за убиство, Ж. Д. је осуђен и на десет мјесеци због недозвољеног држања репетирајуће пушке. Стога му је изречена јединствена казна од десет и по година затвора, уз новчану казну од 50.000 динара.
Судско вијеће укинуло му је притвор у ком је провео двије године, па ће до правоснажности пресуде и одласка на издржавање казне бити на слободи.
Злочин је услиједио након вишегодишњих нарушених односа и пред бракоразводну парницу.
Критичног јутра, изнервиран јер су свјетла у стану остала упаљена цијелу ноћ и због високих рачуна за струју, Делибашић је узео бејзбол палицу и кухињски нож.
Несрећна жена задобила је 14 удараца палицом и 16 убода ножем, од којих је смртоносан био убод у врат.
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Иако је оптужница бившег полицајца теретила за тешко убиство на свиреп начин, суд је промијенио квалификацију дјела у обично убиство. Утврђено је да је злочин почињен у афекту бијеса и стању битно смањене урачунљивости.
Судија Горан Рамић је промјену квалификације дјела образложио сљедећим ријечима:
- Спорно је било да је дело почињено на свиреп начин. Током поступка, вештачењима и током догађаја, који се одвијао у две фазе, није доказана свирепост. Није утврђено колико је трајао напад палицом, ни колико ножем. Вештак је рекао да су оба трајала најмање пет минута. Повреде у првој фази напада палицом нису биле у пределима да доведу до смрти. Она је након тога изгубила свест и свих повреда нанетих ножем није била свесна и није трпила бол. У првој фази трпела је болове високог интензитета, али се не зна колико је то трајало
Док је судија читао образложење, осуђени се расплакао и скривао лице рукама. Приликом одмјеравања казне, као олакшавајуће околности узети су његово признање, неосуђиваност и личне прилике. С друге стране, судија му је указао на отежавајуће околности:
- Као отежавајуће смо ценили бројне повреде, које сте нанели жени, а и сам начин извршења показује одређени степен безобзирности. Односи су годинама били поремећени, што је и довело до трагедије. То ће бити ваше бреме и терет, који ћете носити до краја живота, што је супруг убио супругу, отац убио мајку. Ћерка вам се није придружила кривичном гоњењу -
Судија Горан Рамић одбацио је и тезу одбране да је ријеч о убиству на мах, закључивши:
"Све је стало у једну вашу реченицу, "да је ово било једино могуће да би се угасило светло у стану" и за то сте осуђени - казао је на крају судија Горан Рамић образлажући пресуду."
Изрицање пресуде обиљежиле су врло емотивне и напете сцене у судници. Кћерка убијене Анкице из претходног брака непрекидно је плакала. Након изрицања пресуде, обратила се бившем очуху питањем: "Што ме не погледаш у очи?". Делибашић јој је на то одговорио ријечима "шта кажеш", али се након тога само окренуо ка стражару и изашао, не одговоривши када је поновила питање.
Излазећи из суднице, Анкичин брат се обратио судији Рамићу ријечима: "Имамо проблем". На то га је судија упитао: "шта сте рекли", а брат жртве је само поновио "имамо проблем" и напустио судницу, преноси Телеграф.
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