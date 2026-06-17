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Инцидент у болници: Жена пријетила доктору, па угризла полицајца

Аутор:

АТВ
17.06.2026 15:10

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doktor ljekar uniforma medicina
Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

Жена (77) пријетила је јутрос у Дому здравља у Сврљигу доктору, након чега је угризла полицајца који је покушао да је обузда.

Како преносе медији, инцидент се десио око 7.30 часова, на почетку прве смјене, када је жена сачекала љекара и одмах почела да је вријеђа и да јој пријети.

Особље Дома здравља позвало је полицију, а жена је приликом интервенције почела да пружа отпор и угризла једног полицајца за стомак.

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Полицајац је најприје збринут у Дому здравља, а након указане прве помоћи превезен је у Универзитетски клинички центар у Нишу.

О инциденту је обавијештено и Основно тужилаштво у Нишу.

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Тагови :

инцидент

Доктор

Полиција

Србија

Дом здравља

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