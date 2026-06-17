Logo

Конструкција стајалишта пала на дјечака (12): Дијете у критичном стању

Аутор:

АТВ
17.06.2026 09:26

Коментари:

0
Конструкција стајалишта пала на дјечака (12): Дијете у критичном стању
Фото: АТВ

Током протекле ноћи у дечију болницу у Београду примљен је дванаестогодишњи дјечак из Младеновца са изузетно тешким тјелесним повредама, сазнаје Телеграф.рс.

Према првим информацијама, дјечак се налази у критичном стању, а лекари се боре за његов живот након што је на њега пала комплетна конструкција аутобуског стајалишта.

- Дјечак се у једном тренутку окачио о конструкцију стајалишта. У сљедећем секунду, масивна структура је потпуно попустила и срушила се директно на дијете - наводе очевици који су се затекли на лицу места.

Љекари се боре за живот дјетета

Хитна помоћ је брзо реаговала и превезла тешко повређеног дјечака у дежурну дечију клинику у Београду.

О случају је обавештена полиција као и надлежно тужилаштво.

Истрага је у току.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дјечак

повријеђен дјечак

Младеновац

Коментари (0)

Прочитајте више

Возило Хитне помоћи.

Хроника

Потврђено за АТВ: Дјечак повријеђен у пуцњави у Пријаковцима

6 д

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Аутом покосио дијете испред тржног центра: Познато стање малишана из Београда

1 седм

0
Плажа у Бразилу на којој је ајкула откинула ногу дјечаку.

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Ајкула откинула ногу дјечку у Бразилу - спасиоце молио само ово

2 седм

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Драма код Бањалуке: Опалило оружје, повријеђен дјечак

6 д

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Младић (21) брутално претучен на улици, задобио тешке повреде главе

11 ч

0
ОФАК продужио оперативну лиценцу НИС-у до 1. јула

Србија

ОФАК продужио оперативну лиценцу НИС-у до 1. јула

12 ч

0
Немања Л.

Србија

Пронађено тијело Немање за којим се трагало два дана

15 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Осам повријеђених у тешкој несрећи, међу њима дјеца

16 ч

0

  • Најновије

10

09

Археолози у Њемачкој открили гроб келтског ратника стар око 2.400 година

10

02

Подаци о страдалима демантовали ратну пропаганду Сарајева

09

57

Жена напала двије особе, једна превезена на УКЦ Српске

09

49

Славље у дому Огњена Амиџића! Мина подијелила радост са свима

09

32

Погинуо возач трактора у Козарској Дубици

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима