Конструкција стајалишта пала на дјечака (12): Дијете у критичном стању

Аутор:АТВ
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Током протекле ноћи у дечију болницу у Београду примљен је дванаестогодишњи дјечак из Младеновца са изузетно тешким тјелесним повредама, сазнаје Телеграф.рс.
Према првим информацијама, дјечак се налази у критичном стању, а лекари се боре за његов живот након што је на њега пала комплетна конструкција аутобуског стајалишта.
- Дјечак се у једном тренутку окачио о конструкцију стајалишта. У сљедећем секунду, масивна структура је потпуно попустила и срушила се директно на дијете - наводе очевици који су се затекли на лицу места.
Хитна помоћ је брзо реаговала и превезла тешко повређеног дјечака у дежурну дечију клинику у Београду.
О случају је обавештена полиција као и надлежно тужилаштво.
Истрага је у току.
(телеграф)
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