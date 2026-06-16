ОФАК продужио оперативну лиценцу НИС-у до 1. јула

Аутор:АТВ
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Канцеларија за контролу страних средстава Министарства финасија САД (ОФАК) продужила је оперативну лиценцу Нафтној индустрији Србије до 1. јула, сазнаје Танјуг.
Лиценца омогућава НИС-у наставак рада односно прераду сирове нафте.
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Претходна издата оперативна лиценца НИС-у од ОФАК-а важила је до данас, 16. јуна.
Мађарска компанија МОЛ је 6. јуна добила званичну лиценцу од ОФАК-а за наставак преговора о куповини руског већинског удјела у Нафтној индустрији Србије а.д. (НИС) која такође истиче данас, 16. јуна.
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је раније данас у Грузији да очекује да ћемо од америчког ОФАКА-а добити још посљедњих 15 дана продужења за НИС.
Вучић је тако одговорио на питање новинара колико је акционарски уговор Србије и МОЛ-а, који је данас потписан, важан корак у рјешавању питања НИС-а и колико ће тешко бити обезбиједити додатне лиценце које данас истичу - за рад НИС-а и преговоре МОЛ-а и Гаспромњефта.
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Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић потписала је данас Уговор између акционара са МОЛ групом у вези са будућим управљањем Нафтном индустријом Србије, који ће ступити на снагу ако МОЛ и Гаспромњефт постигну договор и то одобри амерички ОФАК, а предвиђа да Србија купи додатних пет одсто акција у НИС-у и рад рафинерије од најмање 10 година у капацитету у којем је радила четири године прије увођења америчких санкција.
Купопродајни уговор између МОЛ групе и Гаспромњефта за стицање удјела од 56,15 одсто у НИС-у још увијек се финализује, навели су у саопштењу из Министарства рударства и енергетике.
Споразумом који је петходно усвојила Влада Србије ће омогућити да се, уколико МОЛ група успјешно постане већински власник, настави развој НИС-а, снабдијевање српског тржишта и рад рафинерије у Панчеву.
Поред потписивања купопродајног уговора, за завршетак трансакције потребна су и додатна регулаторна одобрења.
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МОЛ група наставља преговоре са Гаспромњефтом у вези са стицањем његовог удјела од 56,15 одсто у НИС-у.
Претходном оперативном лиценцом коју је ОФАЦ издао НИС-у омогућено је одржавање пословања, уговора и других споразума који укључују НИС или његова оперативна зависна друштва, укључујући рафинеријску прераду, увоз сирове нафте, обављање трансакција неопходних за сигурност снабдијевања и техничко одржавање, као и финансијска поравнања.
САД су увеле санкције НИС-у 9. октобра 2025. године због већинског руског власништва.
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