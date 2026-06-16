Олуја и град у Србији направили хаос: Поља сравњена са земљом

Аутор:АТВ
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Србију су у недјељу послије подне и увече погодиле веома снажне грмљавинске олује и непогоде.
Олује су се свом снагом обрушиле на Војводину, Мачву, Београд, сјјевер Шумадије, Поморавље, Подунавље, Браничевски округ и исток Србије.
Олује су биле праћене громовима, јаким пљусковима, олујним вјетром и градом.
Олује су стизале у сјеверозападној висинској струји из Мађарске и Хрватске, па се на најјачем удару нашла Војводина, нарочито Бачка.
Претпоставља се да се Бачка нашла на удару и суперћелијских олуја.
Најјаче непогоде погодиле су сјевер Бачке и шире подручје Суботице, нарочито Таванкут, Мишићево и околна насеља и села. Град је овдје био најинтензивнији уз олујни вјетар, преноси Телеграф.
Град је био пречника неколико центиметара и у потпуности је разорио пољопривредне и ратарске културе у Таванкуту и околним насељима.
На појединим локацијама штета је потпуна, а људи су остали у невјерици, јер су послејдице катастрофалне и засади су потпуно уништени.
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Највише су страдали кукуруз, пшеница и други засади, али и воћне културе.
Нажалост, олујни системи нанијели су штету и у другим дијеловима, али у мањој мјери.
С обзиром на то да је невријеме било праћено веома снажним пљусковима, у централним дијеловима Баната полегло је жито. Олујни вјетар локално је ломио дрвеће и оштетио електричну мрежу.
У Новом Саду олујни вјетар причинио је мању материјалну штету.
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У току вечери снажно невријеме погодило је и Београд, уз јаке громове, олујни вјетар и врло обилне пљускове.
Олујни системи су на путу ка истоку Србије ослабили, а остатак Србије није био на удару невремена.
Иако су данас и сутра понегдје могући локални пљускови са грмљавином, не пријете олује као у недјељу.
Иначе, олује у овом дијелу године су уобичајена појава и највише се у просјеку догађају управо крајем пролећа и почетком до средине љета.
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