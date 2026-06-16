Велики пројекат у Српској: Ево гдје ниче соларна електрана величине 160 фудбалских терена

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На подручју Средњег Дубовика у општини Крупа на Уни планирана је градња соларне електране "Дубовик" снаге између 80 и 99 мегавата (MW), пројекта који би могао постати један од највећих соларних енергетских објеката у Републици Српској и међу већима у Босни и Херцеговини.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објавило је да је започео јавни увид у Нацрт студије утицаја на околиш за овај пројект, чији је носилац твртка ГТИ д.о.о. Сарајево.
Према раније израђеној документацији, соларна електрана требала би бити изграђена на простору од око 1,16 милиона четворних метара, односно 116 хектара земљишта у катастарској општини Средњи Дубовик. То одговара површини већој од 160 стандардних фудбалских терена.
Техничка документација предвиђа постављање укупно 139.360 фотонапонских панела појединачне снаге 575 вати, распоређених у 5.360 низова. Електрана је пројектирана као сложена грађевина подијељена на десет засебних функционалних цјелина, односно поља.
Предвиђена инсталирана снага износи 80 MW, док је за прикључење на електроенергетски систем БиХ планирана прикључна снага до 87,6 MW.
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Стручњаци процјењују да би соларна електрана ове величине могла годишње производити између 110 и 140 гигаватсати електричне енергије, што је довољно за снабдијевање неколико десетака хиљада домаћинстава.
Један од разлога због којих је одабрана управо ова локација јест развијена електроенергетска инфраструктура.
Инфраструктура у непосредној близини планиране електране укључује 220-киловолтни далековод, док се на око 1,5 километара налази и далековод 110 кВ Босанска Крупа - Приједор. Планирано је да електрана буде прикључена на 110-киловолтну мрежу путем нове трафостанице капацитета 2x50 МВА и прикључног далековода.
Документација наводи да преко саме локације пролази далековод 110 кВ Приједор 2 - Крупа, што додатно олакшава прикључење будућег постројења на преносну мрежу.
Пројект није нов, будући да инвеститор за предметну локацију посједује уговор о концесији потписан с Владом Републике Српске у јануару 2025. године.
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Парцеле на којима је планирана градња налазе се у власништву Републике Српске и општине Крупа на Уни.
Јавни увид у Нацрт студије утицаја на околиш траје од 15. липња до 15 јула ове године, док ће се јавна расправа одржати 25. јуна у просторијама Општинске управе Крупа на Уни с почетком у 11 сати.
Грађани, институције и организације своје примједбе и сугестије могу доставити Министарству током трајања јавног увида.
За општину Крупа на Уни, која према посљедњем попису има мање од 1.600 становника, ријеч је о једном од највећих инвестицијских пројеката планираних на њезином територију посљедњих година. Документација наводи да би реализација пројекта могла придонијети новом запошљавању и повећању привредне активности у овом дијелу Републике Српске.
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