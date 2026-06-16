У Требиње стижу представници 100 компанија из седам земаља

Аутор:АТВ
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Циљ конференције "Градимо регион", која ће у Требињу у четвртак и петак, 18. и 19. јуна, окупити представнике око стотину компанија из седам земаља, јесте да се покаже да удружен Балкан може самостално да изнесе велике инфраструктурне пројекте, изјавила је данас Ана Бокоњић Буха из Организационог одбора конференције.
Буха је напоменула да ће овај догађај бити прилика да се сусретну доносиоци одлука, реални сектор, стручњаци из Европе, Америке, Азије, те да у Требињу размијене мишљења и искуства.
"Приоритет ће имати реални сектор, пошто су они ти који носе посао и који су повезали регион најзначајнијим инфраструктурним пројектима", навела је Буха.
Она је истакла да на конференцију долази комплетна грађевинска елита региона попут компанија "Интеграл инжењеринг", "Хериг", "Херц градња", "Миленијум тим", "Галенс инвест", "Бемакс", "Зета градња"...
"Долазе и међународно значајне фирме попут `Шангдонга` који гради ауто-путеве, коридоре, као и представници `Геџуба групе` из Кине", рекла је Буха и додала да ће бити ријечи о темама које могу да повежу регион, попут изградње ауто-путева, брзих цеста, аеродрома, коридора, мостова.
Према њеним ријечима, биће представљен и пројекат "Ново Требиње" и једна панел-дискусија биће посвећена градовима будућности и новим урбаним цјелинама, па ће се чути и искуства "Београда на Води" и "Луштице беј".
"Долазе и архитекте из цијелог свијета, а говориће се и о финансирању ових пројеката, па ће на скупу учествовати и представници Свјетске банке, Инвестиционо-развојне банке, комерцијалних банке и финансијски стручњаци", напоменула је Буха.
Други дан конференције ће, како је најавила, бити посвећен стручним темама, па ће бити ријечи о новим технологијама у грађевинарству и примјени вјештачке интелигенције, док ће један од панела бити посвећен изградњи енергетских објеката, а Република Српска ту предњачи у региону јер су поодмакли радови на изградњи Хидроелектране "Дабар".
Она је нагласила да је интересовање за конференцију огромно и да су већ попуњени сви смјештајни капацитети у Требињу, преноси Срна.
Организатори су најавили да ће на конференцији у Требињу учествовати и представници компаније "Новела бизнис центар" из Новог Сада, која ће се представити као један од најзначајнијих савремених развојних пројеката у Новом Саду и примјер нове генерације пословних и миксд-јус комплекса.
"Учешће на овом скупу представља прилику да се пројекат представи публици из Републике Српске, али и да се отворе нови разговори о инвестицијама, пословној сарадњи и развоју градова који све више функционишу као дио јединственог регионалног тржишта", навели су из те компаније.
"Новела бизнис центар," како су навели, није само највиша зграда у Војводини, него је ријеч о пројекту који доноси потпуно нови концепт пословног и урбаног развоја, осмишљен да на једној локацији обједини пословање, боравак, релаксацију и врхунске садржаје намијењене савременим компанијама, инвеститорима и корисницима простора.
На скупу у Требињу представиће се и компанија "Алта холдинг", која систематски развија пројекте високе вриједности у области грађевинарства, са јасним фокусом на дугорочан утицај и одржив развој урбаног простора.
Они су навели да се њихов приступ заснива на улагању у квалитет, обим и дуготрајност, уз јасну амбицију да кроз сваки пројекат допринесу трансформацији простора и унапређењу квалитета живота у заједницама у којима послују.
Из те компаније су истакли да конференцију "Требиње 2026: Градимо регион" препознају као важну платформу за отварање кључних развојних питања и повезивање актера који директно утичу на реализацију великих инфраструктурних и инвестиционих пројеката јер вјерују да квалитетна сарадња између привреде, институција и струке остаје кључни предуслов за одржив и дугорочно стабилан развој тржишта.
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