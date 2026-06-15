Logo

Цијена нафте опада након договора Америке и Ирана

Аутор:

АТВ
15.06.2026 18:05

Коментари:

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Берзе широм свијета су ојачале, а цијена нафте опада након што су Сједињене Државе и Иран постигли договор о продужењу прекида ватре и поновном отварању Ормуског мореуза.

Амерички берзански индекс Ес енд Пи 500 порастао је за 1,7 одсто, а индустријски индекс Дау Џоунс ојачао је з 1,2 одсто.

jagnjetinaw

Друштво

Јагњетина коначно јефтинија: Погледајте зашто је сад треба куповати

Насдак је у порасту за 1,2 процента.

Цијена барела сирове нафте типа брент опала је за 4,7 одсто, на 83,25 долара, колико је износила почетком марта.

Широм свијета постоји нада да ће ниже цијене нафте смањити притисак на домаћинства и предузећа, која су због рата са Ираном морала да плаћају више цијене за све, од хране преко горива до ђубрива, преноси АП.

Иран је потврдио споразум, али је сигнализирао да његова примјена неће почети док не буде потписан, за шта је Пакистан објавио да ће се догодити у петак у Швајцарској.

Сергеј Лавров

Свијет

Лавров: Изјаве из Берлина о војној сарадњи са Украјином захтијевају оштрији одговор

Очекује се да ће се шири преговори о питањима попут иранског нуклеарног програма наставити у наредних 60 дана.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гориво

Цијене горива

пад цијене горива

Иран

Америка

Коментари (0)

Прочитајте више

Хапшење Пеликан

Хроника

У акцији Пеликан одузета дрога, оружје и мине: Погледајте снимак хапшења

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

У саобраћајној несрећи код Дубровника погинуо млади голман Петар Прце

3 ч

0
доктор љекар медицина

Регион

Лажни доктор варао пацијенте и узимао им брдо пара: Хитно се огласио МУП

3 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Тешке несрећа у БиХ: Аутомобили излетјели са пута, па завршили један на другом

3 ч

0

Више из рубрике

Криза иза врата: Њемачка није више обећана земља

Економија

Криза иза врата: Њемачка није више обећана земља

1 д

0
Највећи посао у историји Холивуда: Одобрено спајање гиганата

Економија

Највећи посао у историји Холивуда: Одобрено спајање гиганата

1 д

1
Зора Видовић

Економија

Видовић опозицији: На крају године јавни дуг ће износити 38 одсто БДП-а, док сте ви били на власти дуг је био 55 одсто БДП-а

1 д

6
Неочекиван обрт на Куби: Најављене велике реформе

Економија

Неочекиван обрт на Куби: Најављене велике реформе

2 д

0

  • Најновије

20

34

Стиже млади Мјесец у Близанцима: Многима би могао промијенити планове

20

31

Шта је спорно са бањалучком ривом?

20

28

Свађа двије породице у селу завршила убиством: Малољетник у притвору

20

22

Бомба на Мундијалу: Капе Верде шокирао Шпанију

20

20

Улице у Сарајеву поплављене, шахтови избацују воду: Саобраћај у колапсу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима