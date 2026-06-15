Цијена нафте опада након договора Америке и Ирана

Берзе широм свијета су ојачале, а цијена нафте опада након што су Сједињене Државе и Иран постигли договор о продужењу прекида ватре и поновном отварању Ормуског мореуза.

Амерички берзански индекс Ес енд Пи 500 порастао је за 1,7 одсто, а индустријски индекс Дау Џоунс ојачао је з 1,2 одсто.

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Насдак је у порасту за 1,2 процента.

Цијена барела сирове нафте типа брент опала је за 4,7 одсто, на 83,25 долара, колико је износила почетком марта.

Широм свијета постоји нада да ће ниже цијене нафте смањити притисак на домаћинства и предузећа, која су због рата са Ираном морала да плаћају више цијене за све, од хране преко горива до ђубрива, преноси АП.

Иран је потврдио споразум, али је сигнализирао да његова примјена неће почети док не буде потписан, за шта је Пакистан објавио да ће се догодити у петак у Швајцарској.

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Очекује се да ће се шири преговори о питањима попут иранског нуклеарног програма наставити у наредних 60 дана.

(СРНА)