Видовић опозицији: На крају године јавни дуг ће износити 38 одсто БДП-а, док сте ви били на власти дуг је био 55 одсто БДП-а

Аутор:АТВ
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Република Српска је сада у прилици да крене с великим инвестиционим циклусом и у оптицају је 6,6 милијарди КМ. Само ове године из буџета се за инвестиције издваја 705 милиона КМ и сасвим нормално је да мора доћи до задуживања, рекла је за РТРС, министар финансија, Зора Видовић.
- То задуживање никако не значи дужничко ропство. На крају године јавни дуг ће износити 38 одсто БДП, а док је опозиција била на власти код њих је јавни дуг износио 55 одсто БДП-а, а нису имали ниједне инвестиције - рекла је Видовић, на критике опозиције да ће "ова власт генерације ставити у дужничко ропство", а након Приједлога ребаланса буџета, којим се, између осталог предвиђа додатно задужење Српске у овој години од 800 милиона.
Како је навела, сви ти који се противе овом ребалансу значи да су против инвестирања, против повећања плата, пензија, борачких додатака и свих социјалних давања која су предвиђена ребалансом буџета.
- Просто је невјероватно да људи који су од пет милијарди БДП 2005. године били дужни три милијарде КМ спочитавају нама да смо сада од 20 милијарди дужни седам милијарди на крају године. То је чиста предизборна прича како би се добили поени код народа али народ то разумије - рекла је Видовић.
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