Илон Маск је богатији од више од 150 држава свијета - међу њима Њемачка, Италија и Шпанија!

Аутор:АТВ
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Вијест да је богатство Илона Маска премашило 1.100 милијарди долара отворила је ново питање које превазилази класичне финансијске оквире: колико један човјек заиста може да буде „тежак“ у односу на читаве државе.
Према процјенама након рекордног изласка компаније "SpaceX" на берзу, укупна вриједност Маскове имовине достигла је око 1,1 билион долара, што га сврстава у финансијску лигу у којој се богатство више не мјери само у милијардама, већ у поређењу са економијама држава.
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Када се то упореди са годишњим бруто домаћим производом земаља, размјера постаје готово невјероватна. Масково богатство је веће од економија великог броја држава свијета, укључујући неке од најразвијенијих европских економија.
Међу земљама које су по годишњој економској производњи испод његове нето вриједности налазе се Њемачка, Италија, Шпанија, Холандија, Швајцарска, Белгија, Шведска, Аустрија и Норвешка. Такође, ту су и бројне средње и мање економије широм свијета, као што су Пољска, Грчка, Португал, Чешка, Мађарска, Румунија, Бугарска, Финска и Данска.
На глобалном нивоу, процјењује се да је Масково богатство веће од годишњег БДП-а више од 150 држава свијета, укључујући велики број земаља Африке, Азије, Латинске Америке и Блиског истока. У тим оквирима налазе се државе попут Аргентина, Чиле, Колумбија, Перу, Вијетнам, Филипини, Египат, Нигерија, Кенија, Мароко и Тунис, као и већина мањих економија у развоју.
С друге стране, постоје и економије које и даље вишеструко надмашују његову личну имовину. То су прије свега Сједињене Америчке Државе, Кина, Јапан, Индија, Уједињено Краљевство, Француска и Бразил, чије се годишње економије мере у хиљадама милијарди долара.
Ипак, сама чињеница да се богатство једног појединца данас упоређује са читавим државама показује колико је савремена економија постала концентрисана. Ако би Илон Маск био држава, његова „економија“ сврстала би га међу најјаче на свијету, испред огромне већине чланица Уједињених нација.
Другим ријечима, у финансијској слици данашњег свијета, граница између приватног богатства и државне економије никада није била тања.
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