Илон Маск постигао нагодбу: Казна од 1,5 милиона долара због кашњења у откривању удјела у Твитеру

Амерички милијардер Илон Маск постигао је нагодбу са америчком Комисијом за хартије од вриједности (СЕЦ) у грађанској тужби у вези са кашњењем у објављивању његовог власничког удјела у компанији Твитер 2022. године, саопштено је данас из федералног суда у Вашингтону.
Према нагодби, фонд у Масково име платиће казну од 1,5 милиона долара, без признања кривице, док милијардер неће морати да надокнади наводну добит остварену због одложеног објављивања информација, преноси Ројтерс.
СЕЦ је у тужби из јануара 2025. године навео да је Масково 11-дневно кашњење у откривању свог почетног удјела од 5 одсто у Твитеру крајем марта и почетком априла 2022. године омогућило да купи акције вриједне више од 500 милиона долара по вјештачки ниским цијенама.
Маск је раније негирао било какву намјеру да прекрши правила, наводећи да је кашњење било ненамјерно, док је поступак регулатора оцијенио као споран јер представља кршење његовог права на слободу говора.
Случај је дио дуже историје правних спорова између Муска и СЕЦ-а, почев од септембра 2018. године када га је регулатор оптужио за превару са хартијама од вриједности јер је на Твитеру рекао да је "обезбиједио" финансирање за потенцијално преузимање његове компаније за електричне аутомобиле Тесла (ТСЛА.О) приватно.
Тај случај је ријешио плаћањем грађанске казне од 20 милиона долара, дозволивши адвокатима Тесле да унапријед прегледају неке објаве на Твитеру и одустајући од своје функције предсједника те компаније..
Комисија за хартије од вриједности (СЕЦ) тужила је Маска шест дана прије него што је бивши амерички предсједник Џо Бајден напустио Бијелу кућу, а замијенио га је Доналд Трамп. Тренутни предсједник СЕЦ-а Пол Аткинс преусмјерава приоритете регулатора у спровођењу закона.
