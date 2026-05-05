У Кини експлодирала фабрика ватромета, десетине погинулих

У експлозији у фабрици ватромета у кинеској провинцији Хунан погинула је 21 особа, а 61 је повријеђена, што је подстакло предсједника Си Ђинпинга (Xi Jinping) да позове на темељну истрагу, извијестили су у уторак државни медији. Експлозија у граду Чангша (Changsha) догодила се јуче послијеподне, према извјештајима Кинеске централне телевизије (CCTV) и новинске агенције Синхуа (Xinhua).

Видео-снимци на кинеским интернет платформама приказују густ дим који се диже између уруших зграда и крхотина разасутих по подручју. Ројтерс (Reuters) није могао провјерити снимке. Готово 500 ватрогасаца, спасилаца и медицинског особља изашло је на мјесто догађаја, према листу Саут чајна морнинг пост (South China Morning Post).

Предсједник тражи брзу истрагу

Експлозија се догодила у компанији Хуашенг (Huasheng) за производњу ватромета, извјестили су медији. Си Ђинпинг је позвао на брзу истрагу како би се утврдио узрок експлозије и одговорност за инцидент, пренијела је Синхуа. Прошле године Кина је извезла ватромет у вриједности од 1,14 милијарди долара, што је више од двије трећине глобалне продаје.

Си Ђинпинг је такође наредио властима да појачају провјеру ризика и контролу опасности у кључним индустријама, побољшају јавну безбједност и осигурају безбједност живота и имовине људи. Си Ђинпинг често издаје „важне упуте“ локалним званичницима након великих несрећа и катастрофа са смртним исходима. Прошле седмице позвао је на национално јачање кинеских капацитета за одговор на катастрофе.

