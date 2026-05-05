Још двоје има симптоме хантавируса, планира се евакуација

Аутор:АТВ
Коментари:0
Медицинско особље у понедјељак је евакуисало двије особе са симптомима смртоносног хантавируса са луксузног крузера „Хондијус“ (Hondius), задржаног код обала западне Африке, на којем се углавном налазе британски, амерички и шпански путници. Због сумње на заразу на броду је у изолацији око 150 људи, након што су три особе преминуле, пише Ројтерс.
Преминули су холандски брачни пар и њемачки држављанин, за којег је данас потврђено да је трећа жртва, док су се други путници разбољели. Међу њима је и Британац који је напустио брод и тренутно се лијечи у Јужној Африци. Холандски Национални институт за јавно здравство и околиш (RIVM), који помаже у рјешавању ситуације, потврдио је да је хантавирус дијагностикован код једног пацијента са симптомима. Извор упознат са случајем навео је да је и преминула Холанђанка такође била позитивна на вирус. Из RIVM-а су поручили да је још увијек нејасно да ли су и друге особе са симптомима заражене, као и да ли је вирус узрок свих смртних случајева.
Хантавирус може узроковати смртоносну болест дисајног система, а шири се удисањем честица из измета или урина заражених глодара. Не преноси се лако међу људима. Специфични лијекови не постоје, па се лијечење своди на потпорну његу, што у тешким случајевима укључује и стављање пацијената на респираторе.
Регион
Црногорац на крузеру на којем је регистрован смртоносни вирус: "Све што желимо је да идемо кући"
Извор заразе на броду још није јасан. „Може се замислити, на примјер, да су пацови на броду пренијели вирус. Но, друга је могућност да су се људи заразили током заустављања негдје у Јужној Америци, примјерице путем мишева, и тако се разбољели“, рекао је портпарол RIVM-а.
Даниел Баушс, гостујући професор на Дипломском институту у Женеви, истакао је да постоје докази о преносу са човјека на човјека код андског вируса, врсте хантавируса која се налази у Аргентини и Чилеу. „Стога је значајно што је овај крузер започео своје путовање у Аргентини“, казао је, али и додао како је „добра вијест да ово неће бити велика епидемија“.
Свјетска здравствена организација саопштила је да је ризик за ширу јавност низак те да нема потребе за паником или ограничењима путовања. Упркос томе, власти Зеленортских Острва из предострожности нису допустиле пристајање холандског брода „МВ Хондијус“ (MV Hondius).
Свијет
Хантавирус на крузеру: Три смрти под истрагом, шта се зна о опасној болести?
Портпарол холандског оператера брода, Oceanwide Expeditions, изјавио је да је свим путницима из опреза наложено да остану у својим кабинама како би се спријечило потенцијално ширење вируса. Иако је пренос са човјека на човјека риједак, инкубација може трајати и неколико седмица.
Амерички туристички блогер Џејк Росмарин, који се налази на крузеру, снимио је емотивну видео-поруку са брода.
„Нисмо само прича, нисмо само наслови у вијестима. Ми смо људи, имамо породице и животе, чекају нас код куће“, рекао је у видеу на Инстаграму Росмарин.
Казао је како тренутно желе само осјећај сигурности, јасноћу и да се врате кући. „Влада велика неизвјесност и то је најтежи дио“, додао је.
Свијет
Драма на Атлантику: Смртоносна зараза се шири крузером, троје мртвих
„Ако пратите вијести о овоме, запамтите да иза свега стоје стварни људи и да се ово догађа нама, управо сада“, рекао је, на крају позвавши на „доброту и разумијевање“.
Компанија „Оушнвајд експедишнс“ (Oceanwide Expeditions) покушава организовати репатријацију двоје чланова посаде са симптомима — једног Британца и једног Холанђанина — заједно са тијелом преминулог њемачког држављанина и „гостом који је био блиско повезан са преминулим“, а који нема симптоме. Компанија разматра могућност прегледа и искрцавања путника на Канарским острвима, у Лас Палмасу или на Тенерифима. Шпанске власти саопштиле су да још нису примиле захтјев за пристајање брода.
Крузер „Хондијус“ (Hondius) испловио је из Ушуаје (Ushuaia) на југу Аргентине у марту на путовање рекламирано као антарктичка природословна експедиција, са цијенама аранжмана од 14.000 до 22.000 евра. Пловио је поред Антарктика, Фокландских острва, Јужне Џорџије те острва Најтингејл, Тристан, Света Хелена и Аскенсион, прије него што је 3. маја стигао у воде Зеленортских Острва.
Министарство здравства Јужне Африке потврдило је да су двоје преминулих холандски држављани: 70-годишњи мушкарац који је умро на Светој Хелени 11. априла и његова 69-годишња супруга, која је преминула у Јужној Африци након што јој је позлило на аеродрому. Британац који се лијечи у Јоханесбургу разболео се 27. априла, док је њемачки држављанин на броду преминуо 2. маја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Свијет
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
11
24
11
14
11
08
11
01
10
52
Тренутно на програму