Пуцњава код Бијеле куће: Једна особа упуцана

Америчка тајна служба саопштила је да су органи реда пуцали на једну особу у близини обелиска у Вашингтону, због чега је Бијела кућа накратко била под строгим мјерама безбједности, преноси Ројтерс.
"Особље америчке Тајне службе налази се на месту пуцњаве у којој су учествовали службеници, на углу 15. улице и авеније Индепенденс у Вашингтону. Једна особа је упуцана од стране органа реда; њено стање тренутно није познато", навела је Тајна служба у саопштењу на платформи Икс.
U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026
Бијела кућа је у понедељак поподне била накратко блокирана, преноси Телеграф.рс.
