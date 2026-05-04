Авион ударио у зграду у Бразилу, има погинулих

АТВ
04.05.2026 20:23

Фото: pexels/ Mathew Browne

Мали авион у којем су биле четири особе ударио је у зграду у граду Бело Хоризонте на југоистоку Бразила, саопштила је локална ватрогасна служба.

Пилот и копилот су погинули, док су два путника у тешком стању, наводи се у саопштењу.

За сада нема информација о евентуалним жртвама у згради у коју је авион ударио, која је претрпјела већу материјалну штету.

Локалне власти су саопштиле да су покренуле истрагу и да још није познато због чега је пилот изгубио контролу над летјелицом.

