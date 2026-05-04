Авион ударио у зграду у Бразилу, има погинулих

Мали авион у којем су биле четири особе ударио је у зграду у граду Бело Хоризонте на југоистоку Бразила, саопштила је локална ватрогасна служба.
Пилот и копилот су погинули, док су два путника у тешком стању, наводи се у саопштењу.
За сада нема информација о евентуалним жртвама у згради у коју је авион ударио, која је претрпјела већу материјалну штету.
[INTERNACIONALES] En Belo Horizonte, Brasil, una avioneta se estrelló contra un edificio, mientras un móvil de televisión transmitía en vivo: hay dos muertos.— ElCanciller.com (@elcancillercom) May 4, 2026
Локалне власти су саопштиле да су покренуле истрагу и да још није познато због чега је пилот изгубио контролу над летјелицом.
