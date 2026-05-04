Шпанска полиција пресрела брод са 40 тона кокаина

04.05.2026 19:48

Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.
Фото: Pexels/Daniel Cruz

Шпанска полиција заплијенила је 40 тона кокаина код Канарских острва у Атлантском океану и ухапсила око 20 људи, саопштено је данас из Синдикат шпанске Цивилне гарде.

Брод, који је шпанска полиција пресрела у петак у међународним водама код Канарских острва, напустио је Фритаун, главни град Сијера Леонеа, и запловио у правцу Бенгазија у Либији.

Сумња се да је дрога требало да буде истоварена на мање бродове за даљу дистрибуцију по Европи, преноси "Евроњуз".

Министар унутрашњих послова Шпаније Фернандо Гранде Марласка рекао је новинарима у Мадриду да је заплијена била једна од највећих, не само на националном већ и на међународном нивоу.

Блиске везе Шпаније са Латинском Америком и близина Марока, водећег произвођача канабиса, чине Шпанију кључном улазном тачком за дрогу у Европу, пише Срна.

