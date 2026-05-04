Премијер лига: Борчев шампионски плес на "Кошеву"

АТВ
04.05.2026 19:37

Резултати утакмице Борац
Фото: АТВ

С посљедњим судијским звиждуком на „Кошеву“ почело је велико славље Борчевих фудбалера.

Борчевим фудбалерима на премијерлигашким теренима ове сезоне није било премца. „Црвено плави“ на дјелу су показали квалитет којим су исписали шампионску причу. Кажу, да их је до новог успјеха одвело заједништво и марљив рад.

Један од јунака шампионске приче је и Лука Јуричић, први стријелац премијерлигашког каравана, који је на „Кошеву“ постигао гол вриједан трофеја.

Пун хвале на рачун свих у и око бањалучког клуба је и Звјездан Мисимовић, а након освајања шампионске титуле Борчев предсједник је за АТВ ријешио једну дилему.

Фудбалерима Борца по повратку из Сарајева навијачи су приредили шампионски дочек. „Црвено плаве“ до краја премијерлигашке трке очекују још четири утакмице уз прославу титуле на Градском стадиону у Бањалуци.

