Ђокић: Изградња ХЕ "Дабар" није заустављена

Аутор:АТВ
Коментари:1
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић изјавио је данас у Бањалуци да је изградња хидроелектране "Дабар" успорена, а не заустављена.
"Морају бити ријешена нека питања са носиоцем пројекта, а то је компанија из Кине и подизвођачи. Имаћемо до краја ове седмице састанак да би видјели како убрзати радове", рекао је Ђокић на конференцији за новинаре поводом 100 дана рада Владе Републике Српске.
Он је истакао да и Хидроелектрана "Требишњица" мора са кинеском компанијом ријешити одређена финансијска питања.
"И то је један од разлога што је извођење радова успорено", додао је Ђокић.
Он каже да обавезе нису мале, али да вјерује да ће реализација пројекта бити настављена.
