Селак и Стојановић потписали споразум о заједничком дјеловању

Аутор:АТВ
Коментари:3
Горан Селак предсједник Социјалистичке партије Српске и Чедомир Стојановић предсједник Покрета "Јединствена Српска" вечерас су у Бијељини потписали споразум о заједничком дјеловању на парламентарним изборима у октобру ове године, али и након избора.
Како су истакли очекују квалитетну сарадњу, а као резултат тога надају се да ће на нивоу Републике Српске имати најмање пет посланика и једног у Изборној јединици 6.
Покрет "Јединствена Српска" основан је прије три мјесеца.
