Ко ће први повући потез: Станивуковићев тајни план који би могао све да преокрене

Да ли Драшко Станивуковић има тајни план – питање је о којем се расправља унутар опозиционог блока након све чешћих спекулација да би градоначелник Бањалуке могао повући неочекиван потез и прије коначног договора са СДС.
Политичка сцена у Републици Српској поново улази у фазу заоштравања односа унутар опозиционог блока, а у центру пажње налази се управо Станивуковић и његове наредне политичке одлуке.
Према наводима из кругова блиских опозицији, он озбиљно разматра могућност да своју кандидатуру за предстојеће изборе објави прије него што се постигне коначан договор са СДС-ом.
Такав потез могао би бити пажљиво темпиран како би довео СДС у ситуацију политичког притиска и ограниченог простора за реакцију.
– У случају да не добије подршку као заједнички опозициони кандидат, те уколико СДС остане при ставу да као свог кандидата подржи Бранка Бланушу за предсједника Републике Српске, Станивуковићев план је да их предухитри и први изађе у јавност са кандидатуром – тврди извор Српскаинфо близак Станивуковићу.
Уколико Станивуковић то заиста и учини могао би додатно закомпликовати односе унутар опозиционог блока.
Тиме би се, према процјенама извора из опозиције, отворио простор за појачане унутрашње политичке притиске и редефинисање односа снага.
Како наводе исти извори, дио политичких актера блиских Станивуковићу унутар СДС могао би иницирати притиске на Бланушу да одустане од кандидатуре, уз аргументацију да се тиме „не нарушава јединство опозиције“.
На тај начин би се, према тим тврдњама, Блануша могао наћи у незавидној позицији, између личне кандидатуре и политичког наратива о заједничком наступу против актуелне власти.
Додатне политичке калкулације односе се и на шири изборни контекст.
Процјене из опозиционих кругова сугеришу да би Блануша у евентуалној трци за српског члана Предсједништва БиХ имао знатно мање шансе, посебно у сценарију у којем би кандидат СНСД-а поново била Жељка Цвијановић.
Све наведено, према политичким анализама и спекулацијама које долазе из опозиционих редова, указује да би наредни период могао донијети нова прегруписавања унутар опозиције, али и потенцијално продубљивање постојећих подјела, што би се могло одразити и на коначан исход избора у октобру.
Лидер листе „За правду и ред“ Небојша Вукановић истиче да већ дуже вријеме упозорава да Станивуковић нема намјеру одустати од кандидатуре и да ће учинити све да он буде кандидат за предсједника Републике Српске.
– СДС би требало да брзо реагује и закаже сједницу Главног одбора на којој ће потврдити кандидатуру Бранка Блануше, чиме би се избили сви аргументи којима манипулише Станивуковић. То је нешто што треба одрадити што прије – каже Вукановић за Српскаинфо.
Он додаје да приче како Станивуковић намјерава да објави кандидатуру прије коначног договора са СДС нису од јуче јер ће „он стално правити неке сплетке“ како би постао кандидат и елиминисао Бланушу.
Станивуковић, како додаје Вукановић, константно покушава да изманипулише јавност.
– Видите како је недавно напао Љубишу Петровића. Сваког из СДС ко није дио Бабаљеве групе и ко не подржава Станивуковића, градоначелник Бањалуке гледа као највећег непријатеља – тврди Вукановић.
Он каже да су такве ствари недопустиве и да СДС мора престати да прави уступке Станивуковићу.
Вукановић понавља да СДС треба хитно да одржи сједницу и потврди кандидатуру Бранка Блануше.
– Тиме ће се ријешити многе ствари јер ће Станивуковић морати да се повуче корак назад и направи уступке највећој странци у Српској. Нажалост, у СДС се још калкулише и оклијевају да то ураде, управо због те групе Дарка Бабаља која се куне у СДС, а која све чини да Станивуковић буде кандидат за предсједника Српске што је невјероватан парадокс. Сједите у једној странци, а желите да кандидат буде човјек из друге странке – упозорава Вукановић.
