Мазалица: У сложеним околностима Влада Српске урадила добар посао у првих 100 дана

Аутор:АТВ
Коментари:0
Шеф Посланичког клуба СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је да Влада Републике Српске у сложеним околностима урадила веома добар посао и да доприноси стабилности Српске.
Он је навео да урађено доста реформских закона и пројеката, те као примјер навео изградњу магистралног гасовода Шепак-Нови Град и ауто-пута Гламочани-Бањалука-Милиништа.
Мазалица је новинарима у Бањалуци, коментаришући резултате рада Владе Републике Српске у првих 100 дана, рекао да актуелна Влада Српске, коју предводи премијер Саво Минић, у овом периоду има доста резултата, без обзира на одређена оспоравања кадровских рјешења.
"Од 2006. године, када је власт преузео СНСД, у Републици Српској је забиљежен раст свих параметара - плата, пензија, животног стандарда, инвестиција, без обзира на константну причу опозиције од тада о наводном урушавању Републике Српске", истакао је Мазалица.
Република Српска
Минић најавио заједничку сједницу са Владом Србије
Мазалица је рекао да је увјерен да ће Приједлог закона о забрани продаје и употребе дуванских производа лицима млађим од 18 година, којег раније није потписала вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић бити усвојен у Народној скупштини Републике Српске када прође период од шест мјесеци.
"Најбоље је сачекати да прође период од шест мјесеци и да Влада Републике Српске поново предложи овај закон", додао је Мазалица.
Република Српска
Минић: Институције Српске сачувале дигнитет и потврдиле апсолутни кредибилитет
Он је рекао да СНСД-а има квалитетних кандидата за функцију предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ који могу побиједити све кандидате опозиције у Републици Српској за ове позиције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч2
Најновије
Тренутно на програму