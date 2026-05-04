Logo
Large banner

Хорор у Борчи: Мушкарац крвнички претучен, па бачен у канал

Аутор:

АТВ
04.05.2026 17:33

Коментари:

0
Хорор у Борчи: Мушкарац крвнички претучен, па бачен у канал
Фото: Pexels.com

Језив напад догодио се у недјељу у Борчи, а мушкарац М. Р. (34) примљен је у јутарњим часовима у Ургентни центар након што га је, како се сумња, у Борчи напала група непознатих мушкараца.

Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, напад се догодио испред једног угоститељског објекта, гдје је М. Р. претходно боравио. Њега је испред објекта пресрела група од осам НН лица, која му је задала више удараца по глави и тијелу.

Након тога, нападачи су га, према незваничним информацијама, бацили у канал Визељ.

Повријеђени мушкарац је након напада збринут и превезен у Ургентни центар, гдје су му констатоване повреде главе и очију. За сада није познат мотив напада.

Полиција ради на утврђивању свих околности овог случаја, као и на идентификацији особа које су учествовале у нападу. Више детаља биће познато након завршетка истраге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

покушај убиства

Борча

повријеђен мушкарац

физички напад

Црна хроника

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фицо: Током посјете Москви састаћу се с Путином

Свијет

Фицо: Током посјете Москви састаћу се с Путином

2 ч

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Здравље

Застрашујући подаци из Канаде: Чак 23.746 људи умрло чекајући лијечење

3 ч

0
Педро Санчез, шпански премијер

Свијет

Квар приземљио авион шпанског премијера Педра Санчеза

3 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Република Српска

Које измјене чекају пензијски систем Српске?

3 ч

0

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Ужас у Новом Саду: Аутом "покосио" дјевојчицу

3 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Детаљи трагедије у Бањалуци: Мушкарац преминуо у дворишту куће

4 ч

0
Окружни суд у Добоју осудио је Саву Милошевића (30) из Брода на 22 године и три мјесеца затвора због тешког убиства супруге Слађане Милошевић (24), коју је убио у сачекуши хицем из аутоматске пушке.

Хроника

Породица убијене Слађане шокирана пресудом: То је премала казна, убио је мајку двоје дјеце!

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Трагедија у Бањалуци, погинуо мушкарац

4 ч

0

  • Најновије

20

23

Авион ударио у зграду у Бразилу, има погинулих

20

15

Трамп: Иран ће бити "збрисан са лица земље"

20

10

Експлодирале цијене нафте: Брент пробио границу од 115 долара

20

09

Таксиста ударио дијете у Митровици, хитна помоћ на терену

19

48

Шпанска полиција пресрела брод са 40 тона кокаина

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner