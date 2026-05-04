Хорор у Борчи: Мушкарац крвнички претучен, па бачен у канал

Аутор:АТВ
Језив напад догодио се у недјељу у Борчи, а мушкарац М. Р. (34) примљен је у јутарњим часовима у Ургентни центар након што га је, како се сумња, у Борчи напала група непознатих мушкараца.
Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, напад се догодио испред једног угоститељског објекта, гдје је М. Р. претходно боравио. Њега је испред објекта пресрела група од осам НН лица, која му је задала више удараца по глави и тијелу.
Након тога, нападачи су га, према незваничним информацијама, бацили у канал Визељ.
Повријеђени мушкарац је након напада збринут и превезен у Ургентни центар, гдје су му констатоване повреде главе и очију. За сада није познат мотив напада.
Полиција ради на утврђивању свих околности овог случаја, као и на идентификацији особа које су учествовале у нападу. Више детаља биће познато након завршетка истраге.
