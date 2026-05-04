Детаљи трагедије у Бањалуци: Мушкарац преминуо у дворишту куће

АТВ
04.05.2026 16:12

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

У дворишту породичне куће у Бањалуци усљед задобијених повреда преминуо је мушкарац, потврђено је за АТВ из ПУ Бањалука.

Из полиције наводе да је у току увиђај на лицу мјеста, те предузимање неопходних мјера и радњи у циљу утврђивања свих околности наведеног догађаја.

Трагедија се догодила данас око 14:50 часова у бањалучком насељу Дебељаци.

Полиција Републике Српске

Хроника

Трагедија у Бањалуци, погинуо мушкарац

Према незваничним информацијама, мушкарац је настрадао приликом превртања трактора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

погинуо мушкарац

Дебељаци

Бањалука

трагедија

ПУ Бањалука

